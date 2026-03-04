Микаил Антонио подписал контракт с катарским "Аль-Сайлия"

Ямайский нападающий Микаил Антонио официально стал игроком катарского клуба "Аль-Сайлия". Этот переход ознаменовал возвращение 35-летнего форварда в профессиональный футбол спустя 15 месяцев после тяжелой автокатастрофы в Эппинг-Форест. В результате того ДТП футболист получил четыре перелома бедренной кости и провел три недели в больнице, а процесс реабилитации растянулся более чем на год. Из-за длительного восстановления английский "Вест Хэм Юнайтед" в начале сезона принял решение не продлевать контракт с ветераном, после чего Антонио находился в статусе свободного агента.

Для поддержания формы нападающий тренировался с "Брентфордом" и "Лестер Сити", однако полноценных соглашений с этими клубами достичь не удалось. Переговоры с "Чарльтон Атлетик" также завершились безрезультатно. Ситуацию осложнила травма икроножной мышцы, полученная игроком как раз в тот момент, когда он был близок к подписанию контракта с "Брентфордом". Несмотря на череду неудач, Антонио успел трижды выйти на замену в составе сборной Ямайки уже после аварии, доказывая свою состоятельность на международном уровне.

Сам футболист признался, что путь к возвращению в строй был крайне тяжелым: ему пришлось заново подтверждать физическую готовность и бороться со скептицизмом со стороны потенциальных работодателей. Теперь нападающий продолжит карьеру в Дохе. Его новый клуб "Аль-Сайлия" на данный момент располагается на 10-й строчке в чемпионате Катара. Точная дата дебюта ямайца за катарскую команду пока не назначена. В своем официальном заявлении Антонио выразил признательность руководству "Аль-Сайлии" за доверие и подчеркнул, что счастлив снова получить возможность заниматься любимым делом.