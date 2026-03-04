Кыргызстан присоединился к азиатской программе развития шахмат FACI-2026

Кыргызстан официально вошел в число участников международной инициативы Freedom Asian Chess Initiatives (FACI) на 2026 год. Проект, поддерживаемый Международной шахматной федерацией (FIDE) и Азиатской шахматной федерацией, направлен на системное развитие шахматной инфраструктуры в регионе.

По данным Кыргызского шахматного союза, в текущем году в программу также включены Япония, Туркменистан, Пакистан, Непал, Иордания и Камбоджа. Участие в проекте позволит отечественной федерации получить поддержку в подготовке тренеров и арбитров, организации сборов и развитии школьных шахмат.

Программа FACI уже доказала свою эффективность в 2025 году, обеспечив грантовую поддержку молодым спортсменам для участия в международных турнирах, включая чемпионат мира среди кадетов. Для Кыргызстана вступление в FACI открывает новые возможности для международного сотрудничества и качественного роста детско-юношеского спорта.