Рустамбек Нуржанов поборется за титул чемпиона лиги JCK в Китае

Кыргызстанский боец смешанных единоборств Рустамбек Нуржанов (21–9) выйдет на чемпионский поединок на турнире JCK Kings 011, который состоится 21 марта в Китае. Об этом сообщает портал mma_kyrgyz.

Нуржанов, выступающий под псевдонимом "Волкодав", сразится за пояс организации JCK в легком весе. Его соперником станет один из ведущих бойцов дивизиона Али Мулатбек по прозвищу Орел (20–4), представляющий Китай. Противостояние станет главным событием вечера и определит обладателя титула в категории до 70 кг.

Для кыргызстанского спортсмена этот поединок является важнейшим этапом профессиональной карьеры. Победа позволит Нуржанову закрепиться в числе лидеров азиатского ММА и откроет новые перспективы на международной арене.

Рустамбек Нуржанов известен агрессивным стилем ведения боя и качественной ударной техникой. Всего за карьеру он провел 30 профессиональных встреч. Его оппонент Али Мулатбек имеет в активе 20 побед при 4 поражениях, что делает предстоящий бой одним из самых ожидаемых и конкурентных в рамках турнира. Вечер единоборств JCK Kings 011 соберет сильнейших представителей региона и уже вызвал значительный интерес среди болельщиков.