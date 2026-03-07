Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 100.90 - 101.90

Почти 3000 образцов сельхозпродукции прошли проверку в лабораториях КР

346  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане за первые два месяца 2026 года специалисты лабораторий по карантину растений провели масштабную работу по проверке сельскохозяйственной продукции на наличие вредных организмов. По данным пресс-службы Минсельхоза КР, за этот период на экспертизу поступило 2998 образцов растительной продукции. Большая часть проб - 2073 образца - была отобрана от импортных товаров, 699 образцов пришлось на экспортные партии, а остальные пробы поступили в рамках плановых обследований и индивидуальных заявок.

Всего эксперты провели 6997 различных исследований. Результаты лабораторного контроля оказались положительными: по итогам всех проверок карантинные вредные организмы в исследуемых материалах не выявлены. Это подтверждает соответствие продукции высоким стандартам фитосанитарной безопасности.

Лабораторная экспертиза является обязательным этапом контроля и включает в себя проверку на наличие опасных вредителей, болезней растений, сорняков и нематод. По результатам анализов владельцы продукции получают официальное свидетельство о фитосанитарном состоянии, а специалисты лабораторий всегда готовы предоставить необходимые консультации по методам защиты растений и борьбе с сорняками. В ведомстве подчеркивают: обеспечение высокого качества продукции - это ключевое условие для успешного экспорта и надежного контроля импорта.

Для получения консультаций и проведения экспертиз предприниматели могут обращаться в региональные лаборатории:

Бишкек: ул. Маяковского, 60, тел.: 0312 376 321, 0557 996 898;

Ош: ул. Исанова, 42, тел.: 0222 929 276;

Талас: с. Кызыл-Адыр, ул. Сатыбалдиева, 22, тел.: 0553 509 190;

Иссык-Куль: с. Тюп, ул. Манаса, 124, тел.: 0755 557 313;

Баткен: ул. Чет-Булак, 1, тел.: 0770 171 112;

Нарын: ул. Мусурманкулова, 126, тел.: 0708 535 373.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456225
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  