Почти 3000 образцов сельхозпродукции прошли проверку в лабораториях КР

В Кыргызстане за первые два месяца 2026 года специалисты лабораторий по карантину растений провели масштабную работу по проверке сельскохозяйственной продукции на наличие вредных организмов. По данным пресс-службы Минсельхоза КР, за этот период на экспертизу поступило 2998 образцов растительной продукции. Большая часть проб - 2073 образца - была отобрана от импортных товаров, 699 образцов пришлось на экспортные партии, а остальные пробы поступили в рамках плановых обследований и индивидуальных заявок.

Всего эксперты провели 6997 различных исследований. Результаты лабораторного контроля оказались положительными: по итогам всех проверок карантинные вредные организмы в исследуемых материалах не выявлены. Это подтверждает соответствие продукции высоким стандартам фитосанитарной безопасности.

Лабораторная экспертиза является обязательным этапом контроля и включает в себя проверку на наличие опасных вредителей, болезней растений, сорняков и нематод. По результатам анализов владельцы продукции получают официальное свидетельство о фитосанитарном состоянии, а специалисты лабораторий всегда готовы предоставить необходимые консультации по методам защиты растений и борьбе с сорняками. В ведомстве подчеркивают: обеспечение высокого качества продукции - это ключевое условие для успешного экспорта и надежного контроля импорта.

Для получения консультаций и проведения экспертиз предприниматели могут обращаться в региональные лаборатории:

Бишкек: ул. Маяковского, 60, тел.: 0312 376 321, 0557 996 898;

Ош: ул. Исанова, 42, тел.: 0222 929 276;

Талас: с. Кызыл-Адыр, ул. Сатыбалдиева, 22, тел.: 0553 509 190;

Иссык-Куль: с. Тюп, ул. Манаса, 124, тел.: 0755 557 313;

Баткен: ул. Чет-Булак, 1, тел.: 0770 171 112;

Нарын: ул. Мусурманкулова, 126, тел.: 0708 535 373.