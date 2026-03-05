Погода
В Бишкеке откроется выставка об Уркуе Салиевой

В Мемориальном доме-музее М.В. Фрунзе 6 марта откроется выставка "Уркуя Салиева - символ мужества и свободы". Экспозиция посвящена жизни и подвигу Уркуи Салиевой - одной из ярких представительниц эпохи социальных преобразований в Кыргызстане.

Посетители смогут познакомиться с её биографией, общественной деятельностью и историческим контекстом 1920–1930-х годов. В экспозиции представлены архивные фотографии, документы, а также художественный фильм "Поклонись огню", через которые раскрывается образ женщины, ставшей символом борьбы за равноправие и обновление общества.

Как отмечают организаторы, выставка направлена на сохранение исторической памяти и осмысление роли женщин в развитии кыргызского общества.

Открытие выставки состоится 6 марта в 11:00 в Мемориальном доме-музее М.В. Фрунзе. Вход свободный.


URL: https://www.vb.kg/456246
Теги:
выставка, Бишкек
