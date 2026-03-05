В Оше при вымогательстве задержан оперуполномоченный милиции

ГКНБ КР в ходе мероприятий по борьбе с коррупцией в органах внутренних дел выявил факт вымогательства денежных средств со стороны оперуполномоченного отдела милиции "Сулайман-Тоо" УВД г. Ош, старшего лейтенанта милиции М.А.Ж.

Следствием установлено, что сотрудник, злоупотребляя должностным положением, требовал 200 долларов США у гражданина КР А.Х.Д. Данная сумма предназначалась за положительное решение вопроса по материалам доследственной проверки, зарегистрированным в отношении последнего.

В результате следственно-оперативных мероприятий старший лейтенант М.А.Ж. был задержан с поличным при получении денежных средств. В соответствии со ст. 96 и ст. 97 УПК Кыргызской Республики он водворен в СИЗО ГКНБ КР.