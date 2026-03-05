Погода
"Неприкасаемые" против ПДД: Почему депутаты медлят с законом?

- Карыпбай кызы Толгонай
Жогорку Кенеш не стал рассматривать законопроект о повторном тестировании водителей, нарушивших правила дорожного движения. Большинство депутатов поддержали предложение снять документ с повестки дня. Как было заявлено в зале заседаний, проект вернут к обсуждению на следующей неделе, в формате профильного комитета, с учетом предложений и замечаний.

Инициатива предполагает, что водители, допустившие грубые нарушения, будут обязаны повторно сдавать теоретический экзамен на знание ПДД. Авторы считают, что такая мера повысит дисциплину и снизит аварийность. Однако часть парламентариев высказалась за доработку механизма. У народных избранников есть вопросы к процедуре, срокам и тому, кто именно будет проводить повторное тестирование.

На этом фоне в обществе уже вспоминают недавние случаи, когда сами депутаты демонстрировали не самое уверенное знание дорожных правил. Ранее в эфире НТРК журналисты предложили народным избранникам ответить на несколько простых вопросов по ПДД.

Так, депутат Жаныбек Абиров не смог правильно распознать ряд базовых дорожных знаков, что вызвало бурную реакцию в соцсетях. В том же сюжете затруднился с ответами и депутат Талайбек Масабиров, несмотря на то что, по его словам, он за рулем уже несколько десятилетий. Другие нардепы также не смогли ответить на эти вопросы.

Обсуждался в СМИ и другой эпизод с участием депутата Эрулан Кокулов. Инцидент произошел в Бишкеке, когда сотрудники Патрульной милиции оформляли нарушение парковки под знаком "Стоянка запрещена". По данным изданий, в ходе разбирательства парламентарий заявил инспектору, что он "лицо неприкасаемое". Видео быстро разошлось в интернете и вызвало резонанс. В итоге протокол все же был составлен.

Все эти истории активно обсуждались на страницах кыргызских СМИ, и теперь читатели не без иронии замечают, что, возможно, депутаты не торопятся с принятием закона не только из-за технических нюансов. Тема знаний ПДД для многих оказалась неожиданно чувствительной.

В кулуарах парламента говорят, что к документу действительно есть вопросы по части реализации. Но в обществе все чаще звучит мысль, что если уж вводить повторные экзамены для обычных водителей, то требования должны быть одинаковыми для всех. Независимо от должности и статуса.

Окончательное решение по законопроекту примут после рассмотрения в комитете. Пока же инициатива остается в подвешенном состоянии, а дискуссия вокруг нее только набирает обороты и, похоже, будет только усиливаться.


Теги:
законопроект, ПДД, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
