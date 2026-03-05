ГКНБ задержал сотрудника ГУОБДД по факту мошенничества

ГКНБ КР совместно с СВР МВД в рамках уголовного дела о мошенничестве задержали сотрудника ОПСМ по УВД г. Ош. Установлено, что в августе 2025 года он обманным путем получил от двух граждан ("К.Ы." и "Т.Д.") по 50 тысяч сомов. Общая сумма составила 100 000 сомов - эти средства предназначались за содействие в получении водительских удостоверений. Деньги перечислялись через мобильное приложение "Мбанк" на реквизиты, указанные сотрудником.

4 марта 2026 года подозреваемый был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. ГКНБ КР подчеркивает, что получение водительских удостоверений допускается только на законных основаниях, и напоминает о позиции президента С.Н. Жапарова о недопустимости коррупционных проявлений в этой сфере.