ГКНБ задержал сотрудника ГУОБДД по факту мошенничества

- Карыпбай кызы Толгонай
ГКНБ КР совместно с СВР МВД в рамках уголовного дела о мошенничестве задержали сотрудника ОПСМ по УВД г. Ош. Установлено, что в августе 2025 года он обманным путем получил от двух граждан ("К.Ы." и "Т.Д.") по 50 тысяч сомов. Общая сумма составила 100 000 сомов - эти средства предназначались за содействие в получении водительских удостоверений. Деньги перечислялись через мобильное приложение "Мбанк" на реквизиты, указанные сотрудником.

4 марта 2026 года подозреваемый был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. ГКНБ КР подчеркивает, что получение водительских удостоверений допускается только на законных основаниях, и напоминает о позиции президента С.Н. Жапарова о недопустимости коррупционных проявлений в этой сфере.


ГКНБ, задержание, Кыргызстан, ГУОБДД
