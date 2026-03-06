В Кыргызстане подвели итоги господдержки семеноводства

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР сообщает о значительных успехах в сфере обеспечения страны качественным посевным материалом по итогам 2025 года. Ключевым фактором роста стало предоставление семенным хозяйствам и теплицам льготных кредитов по ставке всего 3% годовых, а также эффективная работа механизмов государственного дотирования.

В секторе семеноводства на сегодняшний день функционируют 86 специализированных хозяйств. Благодаря реализации профильной программы, фермеры получили 4 485,1 тонны семян для весеннего и осеннего сева. Поддержка охватила 2 794 сельхозсубъекта, что позволило увеличить показатели распределения семян на 29,6% по сравнению с 2024 годом.

Позитивная динамика наблюдается и в работе отечественных питомников, общее число которых достигло 24. За прошедший год было подготовлено более 15 миллионов саженцев (15 037 000 штук), что превышает результат предыдущего года на 23%.

В ведомстве подчеркивают, что льготное финансирование и дотации направлены не только на количественный рост, но и на качественное обновление аграрного сектора. Обеспечение аграриев сертифицированным посадочным материалом является фундаментом продовольственной безопасности страны и укрепления позиций местных производителей. В ближайших планах министерства - дальнейшее усиление программ поддержки и внедрение новых инструментов субсидирования для семенных хозяйств и тепличных комплексов республики.