Кыргызстан увеличил собственное производство растительного масла до 56,5%

В рамках реализации проекта "30+20+10" Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики продолжает активную поддержку предприятий, развивающих переработку и внедряющих ресурсосберегающие технологии. В центре внимания Департамента переработки и органического сельского хозяйства оказалось крестьянское хозяйство "Шабане", которое с 1995 года успешно реализует полный цикл производства сафлорового масла - от обработки пашни до холодного отжима готовой продукции.

В ходе ознакомления с деятельностью предприятия были обозначены ключевые задачи по его дальнейшему развитию. Для решения проблемы нехватки сырья планируется внедрение систем капельного орошения и улучшение энергоснабжения мощностей. Также обсуждался вопрос диверсификации производства через предоставление дополнительных земельных участков на льготных условиях, что позволит увеличить объемы выпуска социально значимого продукта.

Усилия ведомства уже приносят ощутимые результаты в масштабах страны. По данным Минводсельпрома на конец 2025 года, в Кыргызстане открыто пять новых заводов по переработке масличных культур в Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской и Чуйской областях. На сегодняшний день в республике функционируют 9 крупных и 136 малых предприятий этой отрасли.

Благодаря системным мерам по импортозамещению, за последние 11 месяцев в стране произведено около 18,5 тысячи тонн растительного масла. Это позволило поднять уровень самообеспеченности республики с 20,2% (показатель 2022 года) до рекордных 56,5%. Параллельно министерство ведет работу по внедрению высокоурожайных сортов масличных культур, проводя испытания семян, завезенных из США, России, Казахстана и Турции, что должно еще больше укрепить продовольственную безопасность страны.


Минсельхоз, промышленность, Кыргызстан
