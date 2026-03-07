Минсельхоз назвал условия участия фермеров в столичных ярмарках

Во всех регионах Кыргызстана, включая Бишкек, до июня 2026 года будут регулярно проходить ярмарки местных производителей, фермеров и ремесленников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Главная цель таких мероприятий - обеспечение населения качественными продуктами по доступным ценам, поддержка отечественных аграриев и сдерживание роста стоимости социально значимых товаров. В ведомстве подчеркивают, что на сегодняшний день дефицита продукции в республике нет, а запасы продовольствия достаточны.

В Бишкеке ярмарки проводятся совместно с мэрией столицы каждые субботу и воскресенье. Продукция реализуется напрямую от производителей, что позволяет избежать наценок посредников. К участникам предъявляются строгие требования: товары должны соответствовать санитарным нормам, цены обязаны быть ниже рыночных, а фермерам необходимо иметь подтверждающее письмо из районного аграрного управления.

В столице торговые площадки развернуты по следующим адресам:

площадь им. Т. Усубалиева (территория на пересечении улиц И. Раззакова и Абдымомунова); бульвар Эркиндик (Первомайский район); микрорайон Восток-5 (набережная).

Для получения дополнительной информации и справок производители и горожане могут обращаться по телефонам: (0312) 66-14-22, (0702) 70-20-00.