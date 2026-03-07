Погода
Экспорт цветов из Кыргызстана вырос почти вдвое за последний год

- Светлана Лаптева
Кыргызстан активно укрепляет свои позиции на региональном рынке цветоводства. По данным пресс-службы Минсельхоза КР, выращенные в республике цветы пользуются стабильно высоким спросом не только внутри страны, но и за ее пределами, особенно в соседних государствах. Основными направлениями экспорта остаются Россия, Казахстан, Узбекистан и Армения.

Статистика подтверждает динамичное развитие отрасли: если по итогам 2024 года объем зарубежных поставок составил чуть более 13 миллионов штук, то в 2025 году этот показатель вырос почти в два раза, достигнув 24,1 миллиона цветов. Тенденция роста сохраняется и в текущем году: только за первые два месяца за границу было отправлено 17 тонн продукции (свыше 213 тысяч штук).

На сегодняшний день одним из ключевых импортеров кыргызских цветов стал Узбекистан, на который приходится основная часть экспортных поставок с начала года. Специалисты профильного ведомства отмечают, что активное развитие цветоводства в стране позволяет не только увеличивать объемы поставок, но и успешно конкурировать на международном рынке за счет качества продукции.


