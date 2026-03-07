ФИФА разрешила показывать рекламу во время пауз на ЧМ-2026

ФИФА утвердила новые правила трансляции для Чемпионата мира по футболу 2026 года, разрешив телевещателям показывать рекламу во время обязательных трехминутных пауз на водопой. Такие перерывы будут вводиться в середине каждого тайма во всех 104 матчах турнира. Решение принято для обеспечения безопасности футболистов в условиях высокой температуры в Северной Америке.

В отличие от предыдущих турниров, где паузы делались лишь при экстремальной жаре, на ЧМ-2026 они станут обязательным элементом регламента для каждой встречи. Вещатели смогут использовать формат разделенного экрана (split-screen) для интеграции официальных спонсоров ФИФА либо переходить на полноценные рекламные ролики, строго соблюдая установленные временные рамки.

Мировое первенство стартует 11 июня в Мехико и завершится финальным матчем 19 июля в Нью-Йорке. Одним из примечательных событий группового этапа станут матчи в квартете L, где сборная Англии встретится с командами Хорватии, Ганы и Панамы. Нововведение позволит ФИФА совместить заботу о здоровье атлетов с дополнительной монетизацией трансляций, установив единый стандарт рекламного показа для всего турнира.