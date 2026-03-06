Эрлист Акунбеков проинспектировал ярмарку в Базар-Коргоне

Глава Минсельхоза КР Эрлист Акунбеков посетил сельскохозяйственную ярмарку в Базар-Коргонском районе. Глава ведомства лично ознакомился с ценами на социально значимые товары и обсудил с местными производителями вопросы импортозамещения, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

В ходе визита особое внимание было уделено стоимости яиц, которая выросла за последнюю неделю. Министр отметил, что местное предприятие "Агрокуш" обеспечивает около 70% потребности региона в этой продукции. Эрлист Акунбеков провел переговоры с представителями компании, поручив им поддерживать стабильные и доступные цены для населения.

Также министр указал на недопустимость необоснованного подорожания мяса. Он подчеркнул, что местные органы власти и профильные службы должны координировать действия для сохранения ценовой стабильности на внутреннем рынке.

Отдельным пунктом обсуждения стала зависимость региона от импорта из соседних стран, в частности из Узбекистана. Министр призвал аграриев активнее наращивать объемы собственного производства овощей и фруктов. По его словам, насыщение рынка отечественной продукцией - это единственный способ обеспечить граждан качественным продовольствием по доступным ценам и укрепить продовольственную безопасность страны. По итогам поездки соответствующим структурам были даны конкретные поручения по усилению работы в этом направлении.