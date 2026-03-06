Погода
$ 87.39 - 87.80
€ 102.80 - 103.75

Эрлист Акунбеков проинспектировал ярмарку в Базар-Коргоне

280  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Глава Минсельхоза КР Эрлист Акунбеков посетил сельскохозяйственную ярмарку в Базар-Коргонском районе. Глава ведомства лично ознакомился с ценами на социально значимые товары и обсудил с местными производителями вопросы импортозамещения, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

В ходе визита особое внимание было уделено стоимости яиц, которая выросла за последнюю неделю. Министр отметил, что местное предприятие "Агрокуш" обеспечивает около 70% потребности региона в этой продукции. Эрлист Акунбеков провел переговоры с представителями компании, поручив им поддерживать стабильные и доступные цены для населения.

Также министр указал на недопустимость необоснованного подорожания мяса. Он подчеркнул, что местные органы власти и профильные службы должны координировать действия для сохранения ценовой стабильности на внутреннем рынке.

Отдельным пунктом обсуждения стала зависимость региона от импорта из соседних стран, в частности из Узбекистана. Министр призвал аграриев активнее наращивать объемы собственного производства овощей и фруктов. По его словам, насыщение рынка отечественной продукцией - это единственный способ обеспечить граждан качественным продовольствием по доступным ценам и укрепить продовольственную безопасность страны. По итогам поездки соответствующим структурам были даны конкретные поручения по усилению работы в этом направлении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456322
Теги:
Джалал-Абадская область, ярмарка, Минсельхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  