Казахстан вступил в Совет мира без финансовых взносов

Казахстан вступил в Совет мира без каких-либо обязательных финансовых взносов. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Ерлан Жетыбаев, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Как отметил Ерлан Жетыбаев, присоединение к Совету мира соответствует национальным интересам страны и укладывается в курс внешней политики, ориентированной на развитие диалога, поддержку международной безопасности и укрепление многостороннего сотрудничества.

"Глава государства обозначил его как своевременную инициативу, направленную на достижение практических и быстрых результатов. Как отметил наш Президент, мир должен строиться не через бессмысленные декларации, а через практические шаги", - заявил он.

Отвечая на вопросы о финансировании, официальный представитель МИД заявил, что Казахстан не вносил никаких средств при вступлении.

"Казахстан вступил в Совет мира без какого-либо финансового взноса. Упомянутый в уставе добровольный взнос в размере одного миллиарда долларов не является условием членства. Это право каждого участника", - подчеркнул Ерлан Жетыбаев.

Комментируя публикации о возможной отправке в Газу воинского контингента, Жетыбаев призвал опираться на официальные источники. По его словам, речь идёт исключительно о гуманитарной составляющей.

"Глава государства в своём выступлении заявил, что Казахстан готов поддержать международные силы стабилизации, направить медицинские подразделения с полевым госпиталем, а также наблюдателей центра гражданско-военной координации", - отметил официальный представитель МИД.

Кроме того, Казахстан готов оказать гуманитарную помощь продовольствием, выделить 500 образовательных грантов для палестинских студентов в казахстанских вузах сроком на пять лет и поделиться опытом в сфере электронного правительства.

Напомним: в феврале на инаугурационном заседании Совета мира Трамп выразил искреннюю признательность всем участникам заседания за их вклад в коллективные усилия по обеспечению устойчивой стабильности и содействию восстановлению в Газе.

Представляя лидеров стран - участниц Совета мира, Трамп назвал Казахстан прекрасной и богатой страной.

Напомним: в январе Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал устав Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа.

Ранее Касым-Жомарт Токаев получил официальное приглашение от Дональда Трампа войти в состав создаваемого Совета мира по Газе, а Казахстану предложили стать одним из государств-учредителей.

Совет мира, по задумке Вашингтона, будет отвечать за стратегический надзор, мобилизацию международных ресурсов и контроль за выполнением обязательств по мирному развитию Газы.


Теги:
Казахстан, США, Дональд Трамп, Касым-Жомарт Токаев
