Казахстан готов предоставить гранты студентам из Палестины

Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал вопрос об участии Казахстана в Совете мира, передает корреспондент агентства Kazinform.

На брифинге в Мажилисе журналисты поинтересовались, какую сумму Казахстан уже внес или планирует внести.

-Во-первых, мы еще ничего не вносили. Речь идет о том, что мы готовы в рамках стабилизации отправить медиков с полевыми госпиталями. Мы готовы предоставить гранты для обучения студентам. Мы готовы оказать гуманитарную помощь продуктами питания, либо поставить продукты питания. То есть, большая часть помощи оказывается таким образом, - сказал зампремьера.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что страны-участницы Совета мира уже собрали 7 млрд долларов. Жумангарин подчеркнул, что вопрос возможного вклада Казахстана на уровне Правительства пока не обсуждался.

Напомним, Казахстан вступил в Совет мира не внося финансовый взнос в размере одного млрд долларов, предусмотренный уставом организации как добровольный.


