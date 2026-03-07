Погода
В Узбекистане введут льготы за поздние браки

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, направленный на качественное изменение семейной политики в стране. Согласно документу, с 2027 года граждане, вступающие в брак в возрасте от 21 года, получат приоритетную государственную поддержку. Если такие семьи будут включены в Социальный реестр, размер причитающихся им субсидий, ссуд и грантов увеличится в 1,5 раза. Кроме того, пары, решившие заранее официально оформить брачный договор, будут полностью освобождены от уплаты государственной пошлины при регистрации союза.

Особое внимание в указе уделено искоренению практики ранних браков, которые сейчас составляют до 40% от общего числа союзов в республике. Власти вводят административную ответственность за склонение несовершеннолетних к замужеству и пропаганду таких отношений. Примечательно, что с 1 сентября 2026 года граждане, сообщившие о подобных нарушениях, будут получать вознаграждение в размере 15% от суммы взысканного штрафа. При этом сотрудники медицинских, образовательных учреждений и религиозных организаций будут обязаны уведомлять правоохранительные органы о фактах ранней беременности или попытках заключения брака с лицами моложе 16 лет. Для оперативного контроля МВД создаст специальный электронный модуль O"smir-signal.

Реформы коснутся и сферы образования: с учебного года 2026/27 беременные студентки и матери детей до трех лет получат "второй шанс" на обучение. Им разрешат вернуться в вузы с предоставлением индивидуальных условий для освоения программы. Параллельно в стране запускается масштабная программа обязательной подготовки к семейной жизни без насилия. Ожидается, что к 2030 году абсолютно все вступающие в брак пары будут проходить бесплатное обучение в специальных центрах.


