Погода
$ 87.39 - 87.80
€ 102.80 - 103.75

Едикуле и Саматья: путешествие по малоизвестному Стамбулу

223  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Путешествие по Стамбулу обычно начинается с его всемирно известных достопримечательностей. Однако город, сформированный тысячелетиями различных цивилизаций, предлагает гораздо больше, чем знаменитые памятники. Одними из наиболее атмосферных и исторически насыщенных районов считаются Едикуле и Саматья, расположенные вдоль древних городских стен на Историческом полуострове.

Эти районы хранят следы разных эпох и культур. Когда-то здесь жили византийские императоры, позже представители различных религиозных общин. Сегодня Едикуле и Саматья сохраняют самобытную атмосферу: узкие улочки, старинные особняки, небольшие лавки и традиционные кофейни, где жители по-прежнему собираются за чашкой турецкого кофе и неспешными беседами. Районы также известны своими мейхане, традиционными турецкими тавернами с богатой гастрономической историей.

Одной из главных достопримечательностей района Едикуле является одноименная крепость, известная как "Семь башен". Она была построена в V веке во времена Восточной Римской империи для защиты города, а в османский период значительно расширена. Особое место в комплексе занимают знаменитые Золотые ворота, через которые торжественно въезжали императоры, возвращавшиеся после победоносных военных походов.

Сегодня посетители могут осмотреть башни крепости, подземелья, оружейную и сокровищницу, пройти по проходам между башнями и насладиться панорамными видами на Мраморное море и Исторический полуостров.

Продолжая прогулку в сторону Саматьи, можно увидеть ряд архитектурных памятников, среди которых церковь Святых Константина и Елены Румской православной общины. Неподалеку также находятся руины монастыря Студиос, позднее преобразованного в мечеть Имрахор, что наглядно отражает многослойное византийско-османское наследие города.

Саматья встречает гостей своей исторической площадью, знакомой зрителям по популярным турецким сериалам. Здесь сохранилась теплая и гостеприимная атмосфера старого Стамбула. На улицах расположены букинистические магазины, кафе, рестораны и кондитерские, соседствующие со старинными деревянными особняками, многие из которых были отреставрированы и превращены в уютные заведения.

В районе также расположены важные религиозные памятники, среди которых армянская церковь Сурп Кеворк, одна из старейших армянских церквей Стамбула, и церковь Святого Мемаса. Эти сооружения отражают многокультурную историю района.

Когда-то Саматья была небольшим рыбацким поселением на побережье. Сегодня она известна своей гастрономией. Местные мейхане предлагают свежую рыбу, традиционную турецкую ракы и разнообразные мезе, включая популярное блюдо топик, пасту из нута с карамелизированным луком, а также рыбный бёрек.

Среди других мест, которые стоит посетить в этой части города, греческая больница Балыклы. В ее саду расположена церковь Айя Хараламбос, построенная в XVIII веке для пациентов и персонала. Она посвящена святому Хараламбосу, почитаемому в православной традиции как защитник от эпидемий. Церковь символизирует духовную защиту больницы, основанной в период эпидемии чумы, и до сих пор считается местом надежды и утешения для верующих.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456334
Теги:
путешествия, Турция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  