Едикуле и Саматья: путешествие по малоизвестному Стамбулу

Путешествие по Стамбулу обычно начинается с его всемирно известных достопримечательностей. Однако город, сформированный тысячелетиями различных цивилизаций, предлагает гораздо больше, чем знаменитые памятники. Одними из наиболее атмосферных и исторически насыщенных районов считаются Едикуле и Саматья, расположенные вдоль древних городских стен на Историческом полуострове.

Эти районы хранят следы разных эпох и культур. Когда-то здесь жили византийские императоры, позже представители различных религиозных общин. Сегодня Едикуле и Саматья сохраняют самобытную атмосферу: узкие улочки, старинные особняки, небольшие лавки и традиционные кофейни, где жители по-прежнему собираются за чашкой турецкого кофе и неспешными беседами. Районы также известны своими мейхане, традиционными турецкими тавернами с богатой гастрономической историей.

Одной из главных достопримечательностей района Едикуле является одноименная крепость, известная как "Семь башен". Она была построена в V веке во времена Восточной Римской империи для защиты города, а в османский период значительно расширена. Особое место в комплексе занимают знаменитые Золотые ворота, через которые торжественно въезжали императоры, возвращавшиеся после победоносных военных походов.

Сегодня посетители могут осмотреть башни крепости, подземелья, оружейную и сокровищницу, пройти по проходам между башнями и насладиться панорамными видами на Мраморное море и Исторический полуостров.

Продолжая прогулку в сторону Саматьи, можно увидеть ряд архитектурных памятников, среди которых церковь Святых Константина и Елены Румской православной общины. Неподалеку также находятся руины монастыря Студиос, позднее преобразованного в мечеть Имрахор, что наглядно отражает многослойное византийско-османское наследие города.

Саматья встречает гостей своей исторической площадью, знакомой зрителям по популярным турецким сериалам. Здесь сохранилась теплая и гостеприимная атмосфера старого Стамбула. На улицах расположены букинистические магазины, кафе, рестораны и кондитерские, соседствующие со старинными деревянными особняками, многие из которых были отреставрированы и превращены в уютные заведения.

В районе также расположены важные религиозные памятники, среди которых армянская церковь Сурп Кеворк, одна из старейших армянских церквей Стамбула, и церковь Святого Мемаса. Эти сооружения отражают многокультурную историю района.

Когда-то Саматья была небольшим рыбацким поселением на побережье. Сегодня она известна своей гастрономией. Местные мейхане предлагают свежую рыбу, традиционную турецкую ракы и разнообразные мезе, включая популярное блюдо топик, пасту из нута с карамелизированным луком, а также рыбный бёрек.

Среди других мест, которые стоит посетить в этой части города, греческая больница Балыклы. В ее саду расположена церковь Айя Хараламбос, построенная в XVIII веке для пациентов и персонала. Она посвящена святому Хараламбосу, почитаемому в православной традиции как защитник от эпидемий. Церковь символизирует духовную защиту больницы, основанной в период эпидемии чумы, и до сих пор считается местом надежды и утешения для верующих.