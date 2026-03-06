ЮНИСЕФ приветствовал введение президентом КР пособия "Бала ырысы"

ЮНИСЕФ приветствовал указ президента Кыргызстана Садыра Жапарова о введении единого ежемесячного государственного пособия "Бала ырысы" для всех детей в возрасте до трех лет. Об этом сообщили в организации.

В ЮНИСЕФ отметили, что это решение отражает последовательную приверженность страны защите прав детей и является важным шагом в поддержке раннего детского развития.

По данным организации, расширение социальной защиты для детей раннего возраста считается одним из наиболее эффективных способов сокращения детской бедности и обеспечения каждому ребенку наилучшего начала жизни.

В ЮНИСЕФ также напомнили, что Национальная программа развития Кыргызстана до 2030 года предусматривает снижение уровня детской бедности с 33,1% до 25%, расширение охвата детей мерами социальной защиты, укрепление доступа к первичной медико-санитарной помощи и развитие дошкольного образования.

Отмечается, что введение пособия "Бала ырысы" станет важным шагом на пути к достижению этих целей и укреплению системы защиты прав детей в стране.

В организации подчеркнули, что мировой опыт показывает: каждый доллар, инвестированный в раннее детство, может приносить отдачу до 13 долларов благодаря улучшению образовательных результатов, повышению производительности труда, укреплению здоровья и снижению неравенства.

ЮНИСЕФ также выразил признательность правительству Кыргызстана за внимание к вопросам поддержки детей и семей и подтвердил готовность продолжать сотрудничество с национальными партнерами при реализации программы "Бала ырысы" и развитии системы социальной защиты детей.