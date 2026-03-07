Погода
Аскар Давлетбаков: Нехватка хищников ведет к болезням у животных

213  0
- Назгуль Абдыразакова
"В природе все взаимосвязано. Хищники выполняют роль санитаров, они добывают больных животных и тем самым предотвращают распространение заболеваний", - заявил кандидат биологических наук, заведующий лабораторией зоологии позвоночных животных Института биологии Национальной академии наук при президенте КР Аскар Давлетбаков.

Эти слова он озвучил во время научно-санитарных и биотехнических мероприятий по охране кеклика и фазана, прошедших в ущелье Кызыл-Суу, урочище Таарылган-Кокту на территории села Он Бир-Жылга Чуйского района Чуйской области.

По его словам, исследования проводятся в связи с поступившей от общественности информацией о возможном заражении кекликов и фазанов паразитами.

"Ранее подобная информация поступала на уровне предположений, поэтому мы решили проверить ситуацию на практике. Для этого у нас есть специальное научное разрешение на изъятие определенного количества птиц. Их доставят в лабораторию, где специалисты проведут вскрытие и изучат наличие внутренних и внешних паразитов", пояснил эксперт.

Он отметил, что после лабораторных исследований ученые смогут определить, какие именно паразиты присутствуют у птиц и какие меры необходимо принять для предотвращения распространения заболеваний.

"Подобные исследования проводятся регулярно. Закон обязывает охотопользователей следить за состоянием здоровья животного мира. Они проводят биотехнические и ветеринарно-биотехнические мероприятия, а в случае необходимости к этой работе подключаются и ученые", - добавил он.


URL: https://www.vb.kg/456339
Теги:
наука, Чуйская область, экология, животные, Академия наук
