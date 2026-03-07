Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 100.90 - 101.90

Охотники Кыргызстана подняли вопрос закрепления охотничьих угодий

201  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках научно-санитарных и биотехнических мероприятий по охране кеклика и фазана, прошедших в ущелье Кызыл-Суу, урочище Таарылган-Кокту на территории села Он Бир-Жылга Чуйского района, выступили представители охотничьего сообщества.

Председатель правления Союза обществ охотников и рыболовов "Кыргызохотрыболовсоюз" Максат Шерипов сообщил, что мероприятия проводятся совместно с Чуйским региональным управлением Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора и Национальной академией наук.

"Сегодня по плану необходимо отстрелять 15 кекликов и 15 фазанов. Это делается для научных исследований, чтобы определить, какими заболеваниями заражены птицы и какие меры необходимо принять для предотвращения распространения болезни среди популяции", - отметил он.

В свою очередь председатель Токмокского межрайонного общества охотников и рыболовов Алтымыш Ибраимов рассказал о работе охотничьих хозяйств и проблемах, с которыми сталкиваются охотники.

"Я работаю в этой системе более 34 лет. Сегодня мы находимся на одном из охотничьих участков Кызыл-Суу, урочище Таарылган-Кокту. Здесь вместе с егерями и нашими коллегами-охотниками из Токмока мы уже много лет проводим охотничьи туры. На этой территории обитают кеклики, фазаны, сибирский козерог, косуля, а также много хищных животных - волки и шакалы", - рассказал он.

По его словам, одной из причин проведения санитарного отстрела стало распространение заболеваний среди птиц.

"Сегодня мы собрались здесь потому, что есть информация о том, что кеклики и фазаны болеют. Поэтому совместно с Чуйским управлением природных ресурсов и Академией наук проводим санитарный отстрел. Нам необходимо добыть 15 кекликов и 15 фазанов, чтобы специалисты смогли изучить, чем именно они заражены", - пояснил Ибраимов.

Он отметил, что одной из возможных причин распространения заболеваний является отсутствие должной ветеринарной обработки домашнего скота.

"Раньше в советское время, перед тем как выгонять на пастбища баранов, лошадей и коров, их обязательно обрабатывали, проводили дезинфекцию. В последние годы это практически не делается. Сейчас каждый стал фермером и самостоятельно выгоняет скот на пастбища. При этом домашние животные часто болеют чесоткой, бруцеллезом и другими заболеваниями", - сказал он.

По словам Ибраимова, это может влиять и на здоровье дикой фауны.

"В итоге сегодня фазаны и кеклики болеют различными заболеваниями. Чтобы их вылечить, одни охотники не смогут справиться. Мы проводим весеннюю и осеннюю подкормку, раздаем корм, пшеницу - ячмень, кукурузу, иногда добавляем лекарства. Это дает определенный результат, но его недостаточно", - отметил охотник.

Он подчеркнул, что для решения проблемы необходимо взаимодействие различных государственных и местных органов власти.

"Мы хотели бы обратиться к Министерству сельского хозяйства, другим ведомствам, а также к айыл окмоту и акимиятам. Если мы будем работать вместе, то сможем быстрее решить эту проблему", - сказал Ибраимов.

По его словам, серьезную проблему для популяций диких животных также представляют хищники.

"Сегодня большой вред наносят волки и шакалы. Например, фазан может сидеть на кладке из 15–20 яиц, но ночью приходит шакал и уничтожает все. То же самое происходит и с кекликами. Поэтому регулирование численности хищников также является важной частью нашей работы", - отметил он.

Ибраимов также рассказал о деятельности охотничьих организаций.

"Наша организация работает с 1949 года. Она была создана в послевоенные годы на базе Фрунзенского охотничьего хозяйства. Сейчас мы сталкиваемся с рядом проблем. Мы фактически являемся вторичными пользователями земли -это земли фермеров. Мы не стреляем здесь животных без разрешения, а занимаемся охраной природы, следим, чтобы не было браконьерства и пожаров", - пояснил он.

По его словам, охотничьи общества платят государству значительные средства.

"Мы не берем у государства деньги, наоборот, сами платим миллионы сомов различных платежей. При этом хотелось бы, чтобы государство уделяло больше внимания нашей работе и помогало решать вопросы закрепления охотничьих угодий", - добавил Ибраимов.

Он также отметил необходимость регулирования численности некоторых хищников.

"Сегодня большую проблему представляют волки, шакалы, американская норка и другие хищники. Мы принимаем у охотников шкуры волков и шакалов, после чего они уничтожаются комиссией, чтобы их не могли сдать повторно. Такая работа помогает сократить вред, который они наносят популяциям животных", - сказал Ибраимов.

В завершение Ибраимов отметил, что охотничьи организации готовы продолжать сотрудничество с государственными органами и учеными.

"Если мы будем работать совместно с акимиятами, айыл окмоту, министерствами и научными учреждениями, мы сможем сохранить популяции .кекликов, фазанов и других животных", - заключил Алтымыш Ибраимов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456340
Теги:
охота, Чуйская область, экология, Кыргызстан, животные
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  