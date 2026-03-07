Охотники Кыргызстана подняли вопрос закрепления охотничьих угодий

В рамках научно-санитарных и биотехнических мероприятий по охране кеклика и фазана, прошедших в ущелье Кызыл-Суу, урочище Таарылган-Кокту на территории села Он Бир-Жылга Чуйского района, выступили представители охотничьего сообщества.

Председатель правления Союза обществ охотников и рыболовов "Кыргызохотрыболовсоюз" Максат Шерипов сообщил, что мероприятия проводятся совместно с Чуйским региональным управлением Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора и Национальной академией наук.

"Сегодня по плану необходимо отстрелять 15 кекликов и 15 фазанов. Это делается для научных исследований, чтобы определить, какими заболеваниями заражены птицы и какие меры необходимо принять для предотвращения распространения болезни среди популяции", - отметил он.

В свою очередь председатель Токмокского межрайонного общества охотников и рыболовов Алтымыш Ибраимов рассказал о работе охотничьих хозяйств и проблемах, с которыми сталкиваются охотники.

"Я работаю в этой системе более 34 лет. Сегодня мы находимся на одном из охотничьих участков Кызыл-Суу, урочище Таарылган-Кокту. Здесь вместе с егерями и нашими коллегами-охотниками из Токмока мы уже много лет проводим охотничьи туры. На этой территории обитают кеклики, фазаны, сибирский козерог, косуля, а также много хищных животных - волки и шакалы", - рассказал он.

По его словам, одной из причин проведения санитарного отстрела стало распространение заболеваний среди птиц.

"Сегодня мы собрались здесь потому, что есть информация о том, что кеклики и фазаны болеют. Поэтому совместно с Чуйским управлением природных ресурсов и Академией наук проводим санитарный отстрел. Нам необходимо добыть 15 кекликов и 15 фазанов, чтобы специалисты смогли изучить, чем именно они заражены", - пояснил Ибраимов.

Он отметил, что одной из возможных причин распространения заболеваний является отсутствие должной ветеринарной обработки домашнего скота.

"Раньше в советское время, перед тем как выгонять на пастбища баранов, лошадей и коров, их обязательно обрабатывали, проводили дезинфекцию. В последние годы это практически не делается. Сейчас каждый стал фермером и самостоятельно выгоняет скот на пастбища. При этом домашние животные часто болеют чесоткой, бруцеллезом и другими заболеваниями", - сказал он.

По словам Ибраимова, это может влиять и на здоровье дикой фауны.

"В итоге сегодня фазаны и кеклики болеют различными заболеваниями. Чтобы их вылечить, одни охотники не смогут справиться. Мы проводим весеннюю и осеннюю подкормку, раздаем корм, пшеницу - ячмень, кукурузу, иногда добавляем лекарства. Это дает определенный результат, но его недостаточно", - отметил охотник.

Он подчеркнул, что для решения проблемы необходимо взаимодействие различных государственных и местных органов власти.

"Мы хотели бы обратиться к Министерству сельского хозяйства, другим ведомствам, а также к айыл окмоту и акимиятам. Если мы будем работать вместе, то сможем быстрее решить эту проблему", - сказал Ибраимов.

По его словам, серьезную проблему для популяций диких животных также представляют хищники.

"Сегодня большой вред наносят волки и шакалы. Например, фазан может сидеть на кладке из 15–20 яиц, но ночью приходит шакал и уничтожает все. То же самое происходит и с кекликами. Поэтому регулирование численности хищников также является важной частью нашей работы", - отметил он.

Ибраимов также рассказал о деятельности охотничьих организаций.

"Наша организация работает с 1949 года. Она была создана в послевоенные годы на базе Фрунзенского охотничьего хозяйства. Сейчас мы сталкиваемся с рядом проблем. Мы фактически являемся вторичными пользователями земли -это земли фермеров. Мы не стреляем здесь животных без разрешения, а занимаемся охраной природы, следим, чтобы не было браконьерства и пожаров", - пояснил он.

По его словам, охотничьи общества платят государству значительные средства.

"Мы не берем у государства деньги, наоборот, сами платим миллионы сомов различных платежей. При этом хотелось бы, чтобы государство уделяло больше внимания нашей работе и помогало решать вопросы закрепления охотничьих угодий", - добавил Ибраимов.

Он также отметил необходимость регулирования численности некоторых хищников.

"Сегодня большую проблему представляют волки, шакалы, американская норка и другие хищники. Мы принимаем у охотников шкуры волков и шакалов, после чего они уничтожаются комиссией, чтобы их не могли сдать повторно. Такая работа помогает сократить вред, который они наносят популяциям животных", - сказал Ибраимов.

В завершение Ибраимов отметил, что охотничьи организации готовы продолжать сотрудничество с государственными органами и учеными.

"Если мы будем работать совместно с акимиятами, айыл окмоту, министерствами и научными учреждениями, мы сможем сохранить популяции .кекликов, фазанов и других животных", - заключил Алтымыш Ибраимов.