На стадионе имени Долона Омурзакова временно закрыли беговые дорожки

Доступ к беговым дорожкам на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке временно ограничен. Об этом сообщили в Государственном агентстве физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики.

По информации ведомства, на девяти беговых дорожках стадиона уже уложен первый слой специального покрытия. Согласно международным стандартам, этот слой должен пройти обязательный технологический перерыв продолжительностью не менее одного года.

Специалисты отмечают, что укладка второго - финишного - слоя покрытия возможна только при устойчивой тёплой погоде. Несоблюдение технологии или преждевременное использование дорожек может привести к повреждению покрытия и неэффективному расходованию бюджетных средств.

Напомним, что основные работы по капитальному ремонту и реконструкции стадиона были завершены в 2024 году, после чего объект официально ввели в эксплуатацию. В настоящее время остается завершить работы именно по беговым дорожкам.

После полного завершения технологического цикла и укладки второго слоя покрытие будет готово к использованию, и беговые дорожки стадиона откроют для посетителей.