В Кыргызстане выбрали "женщин, меняющих мир"

В Кыргызстане подвели итоги VI Международного конкурса-премии "Женщина, меняющая мир". Церемонии награждения, приуроченные к Международному женскому дню, впервые прошли одновременно в двух городах - Бишкеке и Оше. Организатором мероприятия выступило ОО "Союз соотечественниц" при поддержке Русского дома в Бишкеке и других партнеров.

В этом году проект объединил около 200 участниц из всех регионов республики. Конкурс проводился в 11 номинациях, охватывающих самые разные сферы общественной жизни: от образования и науки до городского хозяйства. Претендентки представили видеовизитки, в которых рассказали о своих ключевых достижениях за 2025–2026 годы и их влиянии на развитие общества.

"Мы рады, что каждый год видим все больше заявок со всего Кыргызстана. Пишут невероятные, красивые, талантливые, мудрые женщины. Этот день вдохновляет на целый год меня и всех участниц. Я очень надеюсь, что с каждым разом здесь будет звучать все больше историй о наших замечательных женщинах", - отметила президент "Союза соотечественниц" Галина Кетова.

В числе лауреатов премии этого года - заслуженная артистка Кыргызстана Гульнара Тойгонбаева, председатель клуба исполнителей авторской песни Лунара Шербакунова, художник и гид Ангелина Мох, поэтесса Татьяна Ушакова и другие выдающиеся деятельницы культуры и социальной сферы.

Руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызстане Альберт Зульхарнеев подчеркнул, что главной целью проекта является не соревнование, а признание заслуг женщин. По его словам, каждая участница уже является победительницей, так как их истории успехов, представленные в видеороликах, получили широкий общественный резонанс и достойную оценку.

Гостям церемоний в столице и южной столице представили вдохновляющие кейсы женщин, которые своей ежедневной работой делают жизнь кыргызстанцев лучше и формируют гуманное будущее страны.