Солнце вместо бензина и капельный полив могут спасти урожаи в Кыргызстане

- Светлана Лаптева
Общественный фонд "Центр развития ВИЭ и энергоэффективности" продолжает практическое внедрение возобновляемых источников энергии и энергосберегающих решений в аграрном секторе Кыргызской Республики. Проект по созданию условий для массового использования энергетических инноваций реализуется в партнерстве с Германской Агроакцией при поддержке Фонда малых грантов и климатических инноваций (SGCIF), финансируемого правительством Великобритании. Данная инициатива является частью региональной программы по управлению климатическими рисками в Центральной Азии.

Главной целью работы эксперты называют формирование устойчивого рынка технологий, которые помогут фермерам стать энергонезависимыми и значительно снизить производственные затраты. В первом квартале 2026 года в рамках проекта была запущена серия практических мероприятий по монтажу и демонстрации современного оборудования. Среди внедряемых решений особое место занимают солнечные фотоэлектрические станции, обеспечивающие автономное питание насосов и систем вентиляции. Также активно применяются тепловые насосы, позволяющие сократить расходы на отопление теплиц и перерабатывающих цехов.

Переход на такие технологии продиктован жесткой экономической необходимостью. В условиях постоянного роста цен на традиционную электроэнергию и горюче-смазочные материалы использование солнца становится единственным способом сохранить прибыльность агробизнеса. Кроме того, ситуация с дефицитом поливной воды делает традиционный арычный полив неэффективным, в то время как капельное орошение позволяет экономить до 70 процентов водных ресурсов.

Для защиты участков от скота и диких животных фермерам предлагают солнечные электропастухи, которые служат доступной альтернативой обычным заборам. Большое внимание уделяется системам капельного орошения, открывающим возможности для освоения новых земель в условиях маловодья. Кроме того, проект продвигает использование солнечных туннельных сушилок. Эта технология позволяет перерабатывать фрукты и овощи в два раза быстрее традиционных методов, защищая продукцию от пыли и насекомых.

Президент ОФ "Центр развития ВИЭ и энергоэффективности" Татьяна Веденева отмечает важность этих мер следующим образом. "Фермеры сегодня сталкиваются с ростом цен на энергию, дефицитом воды и климатическими рисками. Наша задача - предложить практичные и доступные решения. Солнечные насосы, капельное орошение, электропастухи и сушилки позволяют сократить затраты, сохранить урожай и повысить доходы сельских хозяйств. Это инвестиции, которые окупаются и укрепляют устойчивость аграрного сектора".

Корреспонденты VB.KG побывали на тренинге по капельному орошению и попросили участников поделиться впечатлениями от работы. "Создана уникальная атмосфера для работы: приглашены и начинающие, и практики - настоящие монстры в агротехнологии из Кыргызстана. Во время тренинга ставятся задачи практические после объяснения теории, и смешанные группы решают поставленные задачи совместно. И в процессе учатся, получают новые знания все, поскольку у каждого есть практический опыт работы на земле" - рассказали участники.

Молодой фермер из Токтогульского района рассказал, как проект помог ему сэкономить средства. "Для меня стало открытием, что можно установить систему капельного орошения и не разориться. Мы первоначально считали, что нам понадобится 500 тысяч сомов на участок, а можно сделать это в два раза дешевле, при этом качество не пострадает, и вода будет равномерно доходить до каждого участка. Это еще раз убедило меня, что надо обращаться за помощью к профессионалам. У меня участок в Токтогульском районе, я начинающий фермер, мне 25 лет. И я увидел, что все ошибаются, но важно постоянно учиться".

Важным фактором развития отрасли в стране стало появление доступного "зеленого" кредитования и успешные примеры соседних хозяйств. В ближайших планах организаторов значится создание демонстрационных площадок, где все ключевые технологии будут установлены на постоянной основе. Параллельно ведется подготовка технических специалистов и поддержка местных поставщиков оборудования. Такой комплексный подход направлен на формирование устойчивого рынка возобновляемых источников энергии и повышение защищенности аграрного сектора перед лицом глобальных изменений климата.


URL: https://www.vb.kg/456365
