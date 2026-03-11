Насосной станции "Достук" требуется 53 млн сомов на модернизацию

В рамках рабочей поездки по южным регионам заместитель председателя кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков посетил стратегический ирригационный объект в Ноокенском районе Джалал-Абадской области. В центре внимания главы ведомства оказалась работа насосной станции "Достук", обеспечивающей поливом более 1600 гектаров сельхозугодий.

Станция, введенная в эксплуатацию еще в 1970 году, забирает воду из реки Нарын. На текущий момент стабильно функционирует только первая секция объекта. Для полноценного запуска второй секции и значительного увеличения объемов подачи воды требуется масштабная модернизация. По предварительным расчетам, на установку новых агрегатов, обновление электрооборудования и пусконаладочные работы необходимо свыше 53,5 млн сомов.

Эрлист Акунбеков подчеркнул, что в условиях подготовки к весенне-полевым работам вопрос запуска дополнительных мощностей стоит особенно остро. По итогам осмотра министр поручил профильным службам оперативно проработать план технического переоснащения станции и изыскать средства на ввод в строй второй секции. Главная задача - гарантировать фермерам бесперебойную подачу поливной воды в наступающем сезоне.