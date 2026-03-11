Вузы Кыргызстана могут получить гранты на инновации и исследования

Министерство образования и науки Кыргызской Республики объявило о запуске второго этапа грантовой программы Академического инновационного фонда (АИФ). Проект реализуется в рамках масштабной инициативы "Качество и инновации в высшем образовании" (КИВО), финансируемой при поддержке Всемирного банка. О деталях конкурса на пресс-конференции в агентстве "Кабар" рассказали замминистра Дурус Козуев и руководитель отдела реализации проекта Расул Абазбек уулу.

Основная миссия фонда заключается в модернизации научного потенциала отечественных вузов и выстраивании тесного диалога между академической средой и реальным сектором экономики. К участию приглашаются как государственные, так и частные университеты страны. При отборе приоритет будет отдаваться проектам под руководством женщин, а также инициативам, вовлекающим студенток и представителей социально уязвимых групп населения.

Победители конкурса могут рассчитывать на гранты в размере до 200 000 долларов США. Срок реализации одобренных программ рассчитан на период до 36 месяцев. Важно учитывать строгие ограничения по использованию средств: гранты нельзя направлять на капитальное строительство, выплату регулярных зарплат преподавателям, стипендии или закупку транспортных средств. Все расходы должны быть строго целевыми.

Прием документов пройдет в два этапа:

До 8 апреля 2026 года принимаются предварительные краткие заявки. До 30 июля 2026 года кандидаты, прошедшие первичный отбор, должны представить полные проектные предложения.

Для потенциальных участников предусмотрена серия разъяснительных мероприятий. В середине марта (12, 16 и 19 числа) пройдут онлайн-консультации в Google Meet, а на 25 марта, 3 и 7 апреля запланированы гибридные ориентационные семинары. Регистрация на семинары открыта до 22 марта через электронную почту aifgrant2025@gmail.com.

Стоит отметить высокий интерес к программе: в ходе первого раунда, стартовавшего летом 2025 года, 38 вузов подали почти 200 заявок. На текущий момент эксперты завершают детальный анализ наиболее перспективных проектов, из которых планируется поддержать до восьми инициатив.

Проект КИВО общей стоимостью 25 миллионов долларов финансируется по линии Международной ассоциации развития. Соглашение предусматривает максимально льготные условия для республики: беспроцентный кредит сроком на 50 лет с 10-летним льготным периодом. Помимо грантовой поддержки, средства направляются на создание современных центров инноваций и совершенствование системы аккредитации высшего образования в Кыргызстане.