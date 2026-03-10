Погода
В Чуйской области мужчина избил знакомого и столкнул со ступенек дома

Сотрудники милиции задержали подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений жителю Чуйской области.

По данным пресс-службы ГУВД региона, 7 марта 2026 года в милицию обратилась гражданка Б.А. Она попросила принять меры в отношении мужчины, который ночью того же дня избил её отца Б.Б., 1965 года рождения.

Установлено, что в селе Кара-Жыгач Аламудунского района между И.А., 1964 года рождения, и Б.Б., 1965 года рождения произошла ссора. Оба мужчины распивали спиртные напитки и находились в состоянии алкогольного опьянения.

Во время конфликта И.А. нанес потерпевшему удары руками и палкой. По данным милиции, несмотря на тяжелое состояние мужчины, подозреваемый столкнул его со ступенек дома во двор. Пострадавший упал на землю и потерял сознание.

После случившегося подозреваемый не оказал потерпевшему помощь и скрылся с места происшествия.

Пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью. Сейчас он проходит лечение в 4-й городской клинической больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 130 УК КР (Причинение тяжкого вреда здоровью).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин И.А., 1964 года рождения, которого водворили в ИВС.

Расследование продолжается.


