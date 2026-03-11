В Бразилии футбольный матч закончился дракой и 23 красными карточками

Финальный матч чемпионата штата Минейро (Campeonato Mineiro) в Бразилии между клубами "Крузейро" и "Атлетико Минейро" завершился беспрецедентной массовой дракой. По итогам встречи в Белу-Оризонти был установлен абсолютный антирекорд в истории бразильского футбола: судьи зафиксировали 23 удаления.

Инцидент произошел на последних минутах второго тайма после жесткого столкновения вратаря "Атлетико" Эверсона с полузащитником "Крузейро" Кристианом. Стычка мгновенно переросла в масштабную потасовку с применением физической силы, в которую оказались втянуты не только футболисты, но и тренерские штабы, запасные игроки и даже сотрудники военной полиции, пытавшиеся разнять дерущихся.

Несмотря на десятиминутную паузу, вызванную хаосом на поле, матч был доигран. Победу со счетом 1:0 одержал "Крузейро" благодаря голу Кайо Жорже, забитому на 60-й минуте.

Однако основные события развернулись в судейском протоколе после финального свистка. Арбитр Матеус Дельгадо Кандансан внес в отчет 12 красных карточек представителям "Крузейро" и 11 - игрокам "Атлетико Минейро". Этот инцидент побил предыдущий национальный рекорд по количеству удалений (22 карточки), установленный еще в 1954 году в матче между "Португезой" и "Ботафого". На кадрах из социальных сетей видно, что вратарь Эверсон получил серьезное повреждение головы и сильное кровотечение после того, как в разгар конфликта его с силой толкнули на штангу ворот.

Звездный нападающий "Атлетико Минейро" Халк, также получивший красную карточку, прокомментировал случившееся:

"Это прискорбно. Я никогда не видел такой жестокости в футболе. Мы обязаны беречь имидж игры и своих клубов, особенно перед детьми, для которых футбол - это вдохновение".

Событие вызвало широкий резонанс в мировых СМИ. Спортивные аналитики уже называют этот финал одним из самых хаотичных и скандальных матчей в истории южноамериканского футбола.