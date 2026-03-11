Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 100.82 - 101.82

Эрлист Акунбеков призвал граждан не скрывать поголовье скота при переписи

214  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 20 марта по 10 апреля в Кыргызстане пройдет масштабная сельскохозяйственная перепись. Заместитель Председателя Кабинета Министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков в ходе координационного совещания призвал население к максимальной открытости и достоверности при предоставлении данных.

Глава ведомства обратил внимание на существующие среди граждан опасения, из-за которых владельцы хозяйств склонны занижать численность скота или площади угодий. Многие ошибочно полагают, что уточнение данных может привести к отмене социальных выплат или введению новых налогов.

"Сельскохозяйственная перепись имеет критическое значение не для фискальных мер, а для обеспечения ветеринарной безопасности. Только имея точные цифры о поголовье, государство может правильно рассчитать объемы закупки вакцин, своевременно планировать профилактические мероприятия и защитить скот от эпидемий", - подчеркнул Эрлист Акунбеков.

В ходе кампании, которая продлится три недели, специалисты учтут:

Посевные площади и состояние приусадебных участков;

Наличие и площади пастбищ;

Хозяйственные постройки и дворы;

Точное количество поголовья скота и домашней птицы.

В проведении переписи будут задействованы территориальные подразделения статистики и органы местного самоуправления. Полученные данные лягут в основу формирования обновленной аграрной политики страны и помогут в эффективном планировании народного хозяйства.

Минсельхоз напоминает: предоставление правдивой информации о состоянии личных подсобных и фермерских хозяйств - это в первую очередь залог продовольственной безопасности и здоровья животных в масштабах всей республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456438
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан, животные
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  