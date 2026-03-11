Эрлист Акунбеков призвал граждан не скрывать поголовье скота при переписи

С 20 марта по 10 апреля в Кыргызстане пройдет масштабная сельскохозяйственная перепись. Заместитель Председателя Кабинета Министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков в ходе координационного совещания призвал население к максимальной открытости и достоверности при предоставлении данных.

Глава ведомства обратил внимание на существующие среди граждан опасения, из-за которых владельцы хозяйств склонны занижать численность скота или площади угодий. Многие ошибочно полагают, что уточнение данных может привести к отмене социальных выплат или введению новых налогов.

"Сельскохозяйственная перепись имеет критическое значение не для фискальных мер, а для обеспечения ветеринарной безопасности. Только имея точные цифры о поголовье, государство может правильно рассчитать объемы закупки вакцин, своевременно планировать профилактические мероприятия и защитить скот от эпидемий", - подчеркнул Эрлист Акунбеков.

В ходе кампании, которая продлится три недели, специалисты учтут:

Посевные площади и состояние приусадебных участков;

Наличие и площади пастбищ;

Хозяйственные постройки и дворы;

Точное количество поголовья скота и домашней птицы.

В проведении переписи будут задействованы территориальные подразделения статистики и органы местного самоуправления. Полученные данные лягут в основу формирования обновленной аграрной политики страны и помогут в эффективном планировании народного хозяйства.

Минсельхоз напоминает: предоставление правдивой информации о состоянии личных подсобных и фермерских хозяйств - это в первую очередь залог продовольственной безопасности и здоровья животных в масштабах всей республики.