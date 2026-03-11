В Бишкеке второй раз пройдут Дни индийского кино

Посольство Индии в Бишкеке совместно с Департаментом кинематографии и Государственным киноцентром "Кыргызтасмасы" при Министерстве культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики организует 2-ые Дни индийского кино с 15 по 18 марта 2026 года в Доме кино им. Ч. Айтматова.

Церемония открытия и яркое танцевальное шоу в стиле Болливуд "Ритмы Болливуда" в исполнении народного ансамбля танца "Каухар" пройдет в Кыргызском национальном академическом драмтеатре им. Т. Абдумомунова 14 марта 2026 года (суббота) в 12:00.

Дни индийского кино пройдут в течение четырех дней Доме кино в Бишкеке с 15 по 18 марта 2026 года.

В программу включены следующие индийские фильмы:

15 марта 2026 г., начало в 12:00: "Мэри Ком" (язык хинди, русский дубляж). Хроника жизни индийской боксерши Мэри Ком, которая пережила множество трудностей, прежде чем смело осуществила свою заветную мечту.

16 марта 2026 г., начало в 12:00: "Беги, Милка, беги" (хинди, русский дубляж). Правда о пути к успеху Милкхи Сингха, пострадавшего во время раздела Индии и Пакистана.

17 марта 2026 г., начало в 12:00: "Путь Бумбы" (на языке ассам, русские субтитры). Фильм рассказывает о небольшой начальной школе, где главная задача учителей - сохранить школу, поскольку в ней учится всего один ученик по имени Бумба.

18 марта 2026 г., начало в 12:00: "Командир" (на языке маратхи, русские субтитры). Фильм о 14-летнем мальчике, который известен своим сильным голосом. Ему нравится идти впереди отряда и представлять, что он возглавляет парад. Однажды он оказался в школе на репетиции парада в честь Дня Республики. Там мальчик привлекает внимание своим сильным голосом, и его приглашают побороться за место командующего парадом.

Показ фильмов бесплатный, места будут предоставляться в порядке живой очереди в Доме кино ежедневно с 12:00.

Дни индийского кино проводятся при поддержке Министерства информации, телерадиовещания, а также Национальной корпорации развития кино (NFDC) Индии.