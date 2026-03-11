Погода
В Кыргызстане пройдет первый республиканский чемпионат по пахоте

- Светлана Лаптева
ОАО "Айыл Банк" при поддержке Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР объявляет о запуске открытого республиканского чемпионата по пахоте. Соревнования станут ключевым событием агрофестиваля "Айдоо Фест – 2026", который пройдет 18–19 апреля.

Перед финальным гранд-шоу во всех регионах страны пройдут отборочные туры. Механизаторы продемонстрируют мастерство владения техникой и точность обработки почвы. Организационную поддержку на местах оказывают районные отделы аграрного развития и органы местного самоуправления.

График региональных отборочных туров:

I этап (южные и западные регионы):

11 марта - Баткенская обл., Кадамжайский р-н (А. Акматов: 0772 655 498);

12 марта - Ошская обл., Узгенский р-н (Ж. Муканбетов: 0550 03 00 07);

13 марта - Джалал-Абадская обл., Сузакский р-н (И. Жумашов: 0779 079 413);

16 марта - Таласская обл., Бакай-Атинский р-н (А. Молдобаев: 0505 877 087).

II этап (северные и восточные регионы):

18 марта - Иссык-Кульская обл., Тонский р-н (Р. Алышбаев: 0551 228 430);

19 марта - Нарынская обл., Кочкорский р-н (Б. Бозумбаев: 0701 771 100);

23 марта - Чуйская обл., Ысык-Атинский р-н, г. Кант (Ч. Кабаев: 0703 912 419).

Кто может принять участие:

  1. Граждане Кыргызской Республики;
  2. Лица старше 18 лет;
  3. Обладатели действующего удостоверения тракториста соответствующей категории.

Призы и международное признание

Победитель финала получит право представлять Кыргызстан на международном чемпионате по пахоте в России. Главный приз соревнований предоставляет спонсор ООО "Автомаш Радиатор", а обладатели второго и третьего мест получат ценные подарки от СТСК "Агромаш Холдинг ТехСервис".

Программа "Айдоо Фест – 2026"

Фестиваль задуман как семейный праздник и площадка для демонстрации достижений агросектора. В программе мероприятия запланированы:

  1. Выставка и тест-драйв сельхозтехники;
  2. Шоу сельскохозяйственных дронов;
  3. Экспозиция племенного скота и оросительного оборудования;
  4. Ярмарка фермерской продукции (фестивали сыра, меда, агрохимии);
  5. Детская игровая зона и шоу-программа;
  6. Мастер-классы и розыгрыш призов (бытовая техника, гаджеты);
  7. Концерт с участием местных и зарубежных звезд.


Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, чемпионат, Кыргызстан
