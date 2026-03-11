Городские службы очищают Бишкек от снега

Муниципальное предприятие "Тазалык" продолжает работы по уборке снега и подсыпке дорог солью в Бишкеке. Об этом сообщили в столичной мэрии.

По данным муниципалитета, работы ведутся с ночи 10 марта 2026 года.

На улицы города вывели 81 единицу спецтехники. В уборке задействованы 32 пескоразбрасывателя МАЗ, 10 пескоразбрасывателей Shacman, один фронтальный погрузчик, один экскаватор, 32 трактора "Беларусь" и пять универсальных коммунальных машин.

Кроме того, в работах участвуют 20 дорожных рабочих и более 1000 сотрудников санитарной очистки.

С начала работ для предотвращения образования гололеда использовали 581 тонну технической соли.

В мэрии добавили, что работы по уборке снега и подсыпке дорог продолжаются.