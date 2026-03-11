Минэкономики вынесло на общественное обсуждение поправки в законы об ОсОО

Министерство экономики и коммерции Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью". Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, инициатором поправок выступила Государственная налоговая служба при Кабинете министров.

Как отмечается, законопроект разработан для формирования прозрачной и добросовестной предпринимательской среды, предотвращения злоупотреблений организационно-правовой формой общества с ограниченной ответственностью (ОсОО), а также обеспечения надлежащего исполнения налоговых обязательств.

Кроме того, документ направлен на укрепление баланса частных и публичных интересов, реализацию государственной политики по цифровизации налоговых процедур, совершенствование налогового администрирования и сокращение теневой экономики.

Отмечается, что проект закона размещен на Едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов "Коом талкуу".

Представителям бизнес-сообщества, экспертам и гражданам предлагается ознакомиться с документом и принять участие в обсуждении. За дополнительной информацией можно обратиться в отдел подготовки проектов правовых актов Государственной налоговой службы.