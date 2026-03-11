Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 100.82 - 101.82

Минэкономики вынесло на общественное обсуждение поправки в законы об ОсОО

348  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство экономики и коммерции Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью". Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, инициатором поправок выступила Государственная налоговая служба при Кабинете министров.

Как отмечается, законопроект разработан для формирования прозрачной и добросовестной предпринимательской среды, предотвращения злоупотреблений организационно-правовой формой общества с ограниченной ответственностью (ОсОО), а также обеспечения надлежащего исполнения налоговых обязательств.

Кроме того, документ направлен на укрепление баланса частных и публичных интересов, реализацию государственной политики по цифровизации налоговых процедур, совершенствование налогового администрирования и сокращение теневой экономики.

Отмечается, что проект закона размещен на Едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов "Коом талкуу".

Представителям бизнес-сообщества, экспертам и гражданам предлагается ознакомиться с документом и принять участие в обсуждении. За дополнительной информацией можно обратиться в отдел подготовки проектов правовых актов Государственной налоговой службы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456478
Теги:
бизнес, закон, Кыргызстан, ГНС, Минэкономики
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  