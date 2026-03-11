Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 100.82 - 101.82

Суд отменил приговор экс-мэру Токмока Максату Нусувалиеву

381  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Суд отменил приговор бывшему мэру Токмока Максату Нусувалиеву, ранее осужденному по делу о коррупции. Вместе с другими фигурантами дела его освободили прямо в зале суда и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Нусувалиев был задержан летом во время инспекции, которую проводил тогдашний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Вместе с ним были задержаны начальник Управления муниципального строительства и один из застройщиков. После этого было возбуждено два уголовных дела.

Поводом для разбирательства стали многочисленные жалобы жителей Токмока и обращения местных депутатов.

В ноябре суд признал Нусувалиева виновным в коррупции и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Теперь это решение отменено, а материалы дела направлены на повторное рассмотрение


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456480
Теги:
суд, мэр, Токмок
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  