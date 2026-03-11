Суд отменил приговор экс-мэру Токмока Максату Нусувалиеву

Суд отменил приговор бывшему мэру Токмока Максату Нусувалиеву, ранее осужденному по делу о коррупции. Вместе с другими фигурантами дела его освободили прямо в зале суда и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Нусувалиев был задержан летом во время инспекции, которую проводил тогдашний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Вместе с ним были задержаны начальник Управления муниципального строительства и один из застройщиков. После этого было возбуждено два уголовных дела.

Поводом для разбирательства стали многочисленные жалобы жителей Токмока и обращения местных депутатов.

В ноябре суд признал Нусувалиева виновным в коррупции и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Теперь это решение отменено, а материалы дела направлены на повторное рассмотрение