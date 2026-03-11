Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 100.82 - 101.82

В Жогорку Кенеше принесли присягу новые члены Кабинета министров

465  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 11 марта, на заседании Жогорку Кенеша состоялась торжественная церемония принесения присяги новыми членами Кабинета министров Кыргызской Республики. В мероприятии принял участие президент страны Садыр Жапаров.

Согласно Конституции, члены правительства приносят присягу в присутствии главы государства и депутатов парламента. Клятву на верность народу и президенту принесли:

Эрлист Акунбеков - заместитель председателя Кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;

Канат Сагынбаев - министр труда, социального обеспечения и миграции;

Гульзат Исаматова - министр науки, высшего образования и инноваций;

Талантбек Солтобоев - министр транспорта и коммуникаций;

Акыл Токтобоев - министр природных ресурсов, экологии и технического надзора;

Дамирбек Осмонов - министр здравоохранения;

Канатбек Чыныбаев - министр чрезвычайных ситуаций;

Жумгалбек Шабданбеков - председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

После завершения церемонии президент Садыр Жапаров поздравил новых руководителей ведомств, отметив высокую ответственность перед гражданами в реализации государственных программ и реформ, намеченных на 2026 год.

Автор: София Березовская


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456481
Теги:
присяга, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  