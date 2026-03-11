В Жогорку Кенеше принесли присягу новые члены Кабинета министров

Сегодня, 11 марта, на заседании Жогорку Кенеша состоялась торжественная церемония принесения присяги новыми членами Кабинета министров Кыргызской Республики. В мероприятии принял участие президент страны Садыр Жапаров.

Согласно Конституции, члены правительства приносят присягу в присутствии главы государства и депутатов парламента. Клятву на верность народу и президенту принесли:

Эрлист Акунбеков - заместитель председателя Кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;

Канат Сагынбаев - министр труда, социального обеспечения и миграции;

Гульзат Исаматова - министр науки, высшего образования и инноваций;

Талантбек Солтобоев - министр транспорта и коммуникаций;

Акыл Токтобоев - министр природных ресурсов, экологии и технического надзора;

Дамирбек Осмонов - министр здравоохранения;

Канатбек Чыныбаев - министр чрезвычайных ситуаций;

Жумгалбек Шабданбеков - председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

После завершения церемонии президент Садыр Жапаров поздравил новых руководителей ведомств, отметив высокую ответственность перед гражданами в реализации государственных программ и реформ, намеченных на 2026 год.

Автор: София Березовская