Садыр Жапаров отложил на год запуск масштабной ротации студентов

341  0
Президент Садыр Жапаров в ходе выступления на заседании Жогорку Кенеша 11 марта сообщил о переносе сроков реализации программы межрегиональной ротации студентов на один год. Глава государства напомнил, что соответствующее поручение было дано еще в 2025 году с расчетом на запуск в сентябре 2026 года, однако текущий график государственных мероприятий внес свои коррективы. В этом году бюджетные ресурсы КР мобилизованы на проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества, Всемирных игр кочевников, а также на обеспечение многочисленных официальных визитов зарубежных лидеров. По этой причине финансирование образовательного проекта начнется в следующем цикле.

Касаясь идеологической стороны вопроса, Садыр Жапаров подчеркнул, что ротация студентов станет логическим продолжением успешного опыта обмена кадрами среди акимов и судей. По его словам, это необходимо для окончательного искоренения пережитков регионального деления. Президент подверг критике недавние споры в стенах парламента, отметив, что попытки некоторых депутатов разжечь конфликты и делить общество на стороны недопустимы и несут угрозу государственности. Глава республики подчеркнул, что за последние пять лет в стране удалось практически полностью уйти от привычного разделения, и возврата к старым методам политики не будет.

Механизм будущей программы подразумевает охват 10 тысяч бюджетных мест в вузах страны. Планируется, что 5 тысяч студентов из северных областей будут направлены на обучение в южные регионы, и такое же количество учащихся с юга переедет в учебные заведения севера. Президент заверил, что средства на этот проект будут выделены в ближайшее время, а сама инициатива остается приоритетной для укрепления единства народа и формирования нового поколения кыргызстанцев, свободного от региональных предрассудков.

Автор: София Березовская


URL: https://www.vb.kg/456484
Теги:
Садыр Жапаров, студенты, Кыргызстан
