Президент КР: Перечень переданного государству имущества обнародуют

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал заявления депутата Жогорку Кенеш Эльвира Сурабалдиева о жалобах предпринимателей на давление со стороны отдельных сотрудников правоохранительных органов и вопросе имущества, переданного государству.

По словам депутата, в парламент поступают обращения от бизнесменов, которые заявляют о случаях давления и изъятия имущества, однако многие из них опасаются подавать официальные заявления.

Предприниматели говорят о таких случаях, но некоторые боятся обращаться официально. Если подобные заявления будут поступать, я готова передать их напрямую президенту,- отметила Эльвира Сурабалдиева.

Она также предложила опубликовать официальный список имущества, возвращенного государству, чтобы было понятно, какая часть передана добровольно, а какая - по решениям следственных органов.

Отвечая на это, Садыр Жапаров заявил, что поручил правоохранительным органам принимать все обращения граждан и проводить объективные проверки.

Я сказал Генеральной прокуратуре, МВД и ГКНБ принимать заявления и тщательно их проверять. Если кто-то из сотрудников действительно незаконно присвоил имущество или деньги предпринимателей, все должны вернуть владельцам, сказал президент.

Глава государства сообщил, что полный список имущества, переданного государству, будет опубликован после завершения ревизии.

По его словам, речь идет не только о денежных средствах, но и о различных объектах: земельных участках, зданиях, детских садах, предприятиях и других активах.

После завершения ревизии мы назовем точную сумму и полный перечень имущества. Это может занять время, поскольку необходимо проверить все объекты, - добавил Садыр Жапаров.