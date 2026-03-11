Президент Кыргызстана высказался об акциях за права женщин и традициях

Выступая в парламенте 11 марта, президент Садыр Жапаров объяснил правила проведения митингов в Кыргызстане. Он заявил, что власти не запрещают акции, но требовать чего-то нужно в положенном месте - в сквере имени Максима Горького. Для этого достаточно просто предупредить мэрию Бишкека. Проводить митинги на площади Ала-Too или у зданий судов по-прежнему нельзя.

При этом глава государства раскритиковал содержание некоторых недавних акций. По его словам, требования участников маршей за права женщин часто не подходят нашему менталитету и традициям. Президент отметил, что такие идеи поддерживает лишь 1% населения, а остальных граждан это раздражает. Он подчеркнул, что нельзя пропагандировать лозунги, которые противоречат обычаям народа.

Напомним, что 8 марта в Бишкеке прошла акция в защиту женщин. В сквере Горького собралось более ста человек. Изначально активистам запретили традиционное шествие, разрешив только митинг. Главными темами акции стали борьба с домашним насилием и обвинением жертв. Участники и правозащитники заявили, что в насилии всегда виноват только преступник, и призвали женщин не бояться открыто говорить о своих правах и защищать себя.