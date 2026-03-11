Бишкекчан старшего возраста приглашают в программу "Активное долголетие"

В Бишкеке участницы программы "Активное долголетие", действующей при Геронтологический центр "Ардагер", провели праздничную встречу, посвящённую Международному женскому дню.

Мероприятие организовали участницы группы "Жаны дем". В программе вечера прозвучали песни, были исполнены танцевальные номера и прочитаны стихи. Многие выступали на сцене впервые.

В подготовке концертной программы участницам помогали преподаватели вокала и танцев Лунара Жумабек, Тынара Жумабаева и Халида Додобаева. Они поддерживают участниц проекта и помогают им развивать творческие способности.

После выступлений участницы продолжили общение за чаепитием.

Программа "Активное долголетие" действует при Департамент социального развития мэрии Бишкека с осени 2024 года. Она направлена на поддержку людей старшего возраста и создание возможностей для активного образа жизни.

В рамках проекта проходят бесплатные занятия по кыргызскому и английскому языкам, курсы цифровой грамотности, творческие кружки, а также занятия по гимнастике, йоге и скандинавской ходьбе.

Как отметила врач отделения "Активное долголетие", директор общественного фонда Общественный фонд "Социум" Батма Эстебесова, участие в программе помогает пожилым людям расширять круг общения и сохранять активность.

По её словам, сегодня с программой уже знакомы более 260 жителей Бишкека пенсионного возраста, около 60 человек регулярно посещают занятия и мероприятия.

Организаторы отмечают, что присоединиться к программе могут все желающие люди старшего возраста.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам:

0 (996) 554 58 30 07

0 (996) 505 70 97 97.