Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 100.82 - 101.82

Бишкекчан старшего возраста приглашают в программу "Активное долголетие"

254  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке участницы программы "Активное долголетие", действующей при Геронтологический центр "Ардагер", провели праздничную встречу, посвящённую Международному женскому дню.

Мероприятие организовали участницы группы "Жаны дем". В программе вечера прозвучали песни, были исполнены танцевальные номера и прочитаны стихи. Многие выступали на сцене впервые.

В подготовке концертной программы участницам помогали преподаватели вокала и танцев Лунара Жумабек, Тынара Жумабаева и Халида Додобаева. Они поддерживают участниц проекта и помогают им развивать творческие способности.

После выступлений участницы продолжили общение за чаепитием.

Программа "Активное долголетие" действует при Департамент социального развития мэрии Бишкека с осени 2024 года. Она направлена на поддержку людей старшего возраста и создание возможностей для активного образа жизни.

В рамках проекта проходят бесплатные занятия по кыргызскому и английскому языкам, курсы цифровой грамотности, творческие кружки, а также занятия по гимнастике, йоге и скандинавской ходьбе.

Как отметила врач отделения "Активное долголетие", директор общественного фонда Общественный фонд "Социум" Батма Эстебесова, участие в программе помогает пожилым людям расширять круг общения и сохранять активность.

По её словам, сегодня с программой уже знакомы более 260 жителей Бишкека пенсионного возраста, около 60 человек регулярно посещают занятия и мероприятия.

Организаторы отмечают, что присоединиться к программе могут все желающие люди старшего возраста.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам:

0 (996) 554 58 30 07

0 (996) 505 70 97 97.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456487
Теги:
пожилые люди, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  