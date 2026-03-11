В Кыргызстане начался приём заявок на льготные лекарственные препараты

Фонд обязательного медицинского страхования Кыргызстана объявил о начале приёма заявок на включение лекарственных препаратов в программы льготного лекарственного обеспечения. Кампания стартовала 9 марта 2026 года.
В фонде отмечают, что инициатива направлена на повышение доступности жизненно важных медикаментов для населения и снижение финансовой нагрузки при лечении хронических заболеваний.
Включение новых препаратов в "Справочник льготных лекарств" позволит застрахованным гражданам приобретать медикаменты со скидкой до 50 процентов от их стоимости.
К участию в заявочной кампании приглашаются профильные организации здравоохранения для формирования актуального перечня лекарственных средств.
Заявки принимаются с 9 марта по 9 апреля 2026 года на электронную почту: zayavki.foms@mail.ru.
В теме письма необходимо указать наименование лекарственного средства и дату подачи.
Подать заявки могут:
- Министерство здравоохранения Кыргызстана;
- организации здравоохранения;
- профессиональные медицинские ассоциации;
- держатели регистрационных удостоверений на лекарственные препараты;
-пациентские сообщества.
Все формы заявок, инструкции по оформлению и обучающие видеоматериалы размещены на официальном сайте ФОМС в разделе "Справочник лекарственных средств".