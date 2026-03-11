Погода
В Бишкеке стартовала Универсиада Кыргызстана

- Самуэль Деди Ирие
В Бишкеке с 11 марта по 27 апреля пройдет Универсиада Кыргызской Республики. Об этом сообщили в Государственном агентстве по физической культуре и спорту при Кабинете Министров КР.

По данным ведомства, в масштабном студенческом спортивном событии примут участие от 2500 до 3000 студентов из различных высших учебных заведений страны.

В программе Универсиады запланированы соревнования по нескольким видам спорта, включая футбол, волейбол, баскетбол, лёгкую атлетику, борьбу и настольный теннис. Турнир станет площадкой для выявления сильнейших студенческих команд и атлетов Кыргызстана.

Торжественная церемония открытия Универсиады состоялась 11 марта в Бишкеке. Организаторы отмечают, что состязания направлены на развитие студенческого спорта и популяризацию здорового образа жизни среди молодежи.


