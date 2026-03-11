Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 100.82 - 101.82

ГНС: Новая система "Салык Күзот" усилила анализ данных бизнеса

306  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Система "Салык Күзот" повышает прозрачность налогового администрирования. Система направлена на интеграцию ряда модулей, ранее работавших раздельно, в единую платформу. Об этом заявил заместитель председателя Государственной налоговой службы Кыргызской Республики Кубанычбек Ысабеков в интервью "Биринчи радио".

По его словам, в налоговой службе уже внедрена система "Салык күзот", которая объединила около 40 ранее разрозненных модулей. Речь идет, в частности, о данных по счетам-фактурам, контрольно-кассовым машинам, товарам из третьих стран и поставкам из стран Евразийского экономического союза.

"Если раньше инспектору нужно было работать отдельно с каждым модулем и самостоятельно проводить анализ, то теперь вся информация по предприятию доступна в одной системе", - пояснил он.

Заместитель председателя ГНС добавил, что при выявлении скрытых нарушений предпринимателю придется не только доплатить сам налог, но и выплатить 100% штраф от суммы доначисления, а также пеню за весь прошедший период. В результате итоговые выплаты могут оказаться в два-три раза выше изначальной суммы.

В связи с этим он призывал предпринимателей вести свою деятельность прозрачно и строго соблюдать требования закона.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456490
Теги:
ГНС, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  