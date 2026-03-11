ГНС: Новая система "Салык Күзот" усилила анализ данных бизнеса

Система "Салык Күзот" повышает прозрачность налогового администрирования. Система направлена на интеграцию ряда модулей, ранее работавших раздельно, в единую платформу. Об этом заявил заместитель председателя Государственной налоговой службы Кыргызской Республики Кубанычбек Ысабеков в интервью "Биринчи радио".

По его словам, в налоговой службе уже внедрена система "Салык күзот", которая объединила около 40 ранее разрозненных модулей. Речь идет, в частности, о данных по счетам-фактурам, контрольно-кассовым машинам, товарам из третьих стран и поставкам из стран Евразийского экономического союза.

"Если раньше инспектору нужно было работать отдельно с каждым модулем и самостоятельно проводить анализ, то теперь вся информация по предприятию доступна в одной системе", - пояснил он.

Заместитель председателя ГНС добавил, что при выявлении скрытых нарушений предпринимателю придется не только доплатить сам налог, но и выплатить 100% штраф от суммы доначисления, а также пеню за весь прошедший период. В результате итоговые выплаты могут оказаться в два-три раза выше изначальной суммы.

В связи с этим он призывал предпринимателей вести свою деятельность прозрачно и строго соблюдать требования закона.