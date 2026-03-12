Ирану грозят санкции ФИФА из-за возможного отказа от ЧМ-2026

Сборная Ирана по футболу может столкнуться с дисциплинарными санкциями со стороны ФИФА, если примет решение отказаться от участия в Чемпионате мира по футболу 2026 года.

Как сообщается, президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж ранее поставил под сомнение участие национальной команды в предстоящем турнире, заявив, что страна "не может с оптимизмом ожидать чемпионата мира".

Согласно правилам ФИФА, национальные ассоциации не имеют права самостоятельно выходить из соревнований после подтверждения участия. В случае отказа федерация должна будет вернуть все средства, полученные от ФИФА на подготовку команды, а также может быть оштрафована на сумму от 275 тысяч до 555 тысяч евро.

Кроме того, дисциплинарный комитет ФИФА может применить дополнительные меры, включая отстранение от будущих международных турниров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему "безразлично", примет ли Иран участие в чемпионате мира.

Сборная Ирана принимала участие в шести чемпионатах мира, включая турниры в Бразилии, России и Катаре. На ЧМ-2026 иранская команда должна сыграть в группе G против сборных Новой Зеландии, Бельгии и Египта.