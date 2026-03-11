Кыргызстанец завоевал золото на турнире Arnold Sports Festival в США

Кыргызстанский штангист Бекдоолот Расулбеков стал победителем престижных международных соревнований Arnold Sports Festival, проходящих в штате Огайо. Спортсмен продемонстрировал выдающийся результат, выступая в весовой категории до 110 килограммов.

В условиях жесткой конкуренции - в данной категории за медали боролись 108 атлетов - Расулбеков сумел занять первое место по сумме двоеборья. В упражнении "рывок" кыргызстанец зафиксировал вес в 165 килограммов, что позволило ему подняться на высшую ступень пьедестала и принести сборной золотую медаль. Помимо чемпионского титула, организаторы удостоили Бекдооолота специального диплома "Лучший спортсмен" турнира.

Благодаря этому триумфу в копилке сборной Кыргызстана на текущем фестивале стало уже пять золотых наград.

Arnold Sports Festival является одним из крупнейших и самых авторитетных мировых событий в сфере силовых видов спорта. Ежегодно турнир в Огайо собирает более тысячи элитных атлетов со всего земного шара.