Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 100.82 - 101.82

Садыр Жапаров - Эрулану Кокулову: "Вы сами опускаете статус парламента"

317  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На заседании Жогорку Кенеша 11 марта депутат Эрулан Кокулов обратился к президенту Садыру Жапарову с просьбой посодействовать в повышении статуса народных избранников. В частности, парламентарий пожаловался на сложности во взаимодействии с исполнительной властью.

По словам Кокулова, депутатам стало крайне трудно попасть на прием к министрам.

"Мы же ходим к ним не со своими личными проблемами, а с народными, чтобы решать вопросы людей. Но министры не хотят нас принимать. Доходит до того, что даже милиционер на входе заставляет нас ждать около охраны", - посетовал депутат.

Глава государства ответил на это критикой в адрес самих парламентариев, заявив, что статус депутата зависит прежде всего от их собственных действий.

"Вы сами его опускаете и позоритесь, когда поднимаете мелкие вопросы. Как после этого народ будет вас уважать? Депутаты должны поднимать важные, государственные темы!" - подчеркнул президент.

Тем не менее Садыр Жапаров дал поручение членам Кабинета министров принимать депутатов без очереди, если те приходят по рабочим вопросам. Однако он добавил: "Если приходят по личным делам, то можете их посылать".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456493
Теги:
президент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  