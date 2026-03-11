Садыр Жапаров - Эрулану Кокулову: "Вы сами опускаете статус парламента"

На заседании Жогорку Кенеша 11 марта депутат Эрулан Кокулов обратился к президенту Садыру Жапарову с просьбой посодействовать в повышении статуса народных избранников. В частности, парламентарий пожаловался на сложности во взаимодействии с исполнительной властью.

По словам Кокулова, депутатам стало крайне трудно попасть на прием к министрам.

"Мы же ходим к ним не со своими личными проблемами, а с народными, чтобы решать вопросы людей. Но министры не хотят нас принимать. Доходит до того, что даже милиционер на входе заставляет нас ждать около охраны", - посетовал депутат.

Глава государства ответил на это критикой в адрес самих парламентариев, заявив, что статус депутата зависит прежде всего от их собственных действий.

"Вы сами его опускаете и позоритесь, когда поднимаете мелкие вопросы. Как после этого народ будет вас уважать? Депутаты должны поднимать важные, государственные темы!" - подчеркнул президент.

Тем не менее Садыр Жапаров дал поручение членам Кабинета министров принимать депутатов без очереди, если те приходят по рабочим вопросам. Однако он добавил: "Если приходят по личным делам, то можете их посылать".