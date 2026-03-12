Погода
Кыргызстан вернул в Казахстан 56 тонн лука из-за нарушений в документах

Инспекторы Чуй-Бишкекского управления Департамента химизации, защиты и карантина растений пресекли ввоз крупной партии сельхозпродукции из соседней республики. Нарушение было выявлено в ходе фитосанитарного контроля на контрольно-пропускном пункте "Ак-Тилек автодорожный".

При проверке 56 тонн репчатого лука выяснилось, что данные в фитосанитарном сертификате не совпадают с информацией в транспортных накладных. Такое несоответствие является серьезным нарушением правил Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

На основании положения о карантинном фитосанитарном контроле, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза № 318, ввоз всей партии на территорию Кыргызстана был запрещен. Весь груз в полном объеме возвращен отправителю в Казахстан.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР напоминает импортерам о необходимости строгого соблюдения всех фитосанитарных требований и тщательной проверки сопроводительных документов при ввозе сельхозпродукции в страну.


Казахстан, Кыргызстан, фитосанитарный контроль
