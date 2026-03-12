В Кыргызстане кооперативы получат новую технику для обработки 2000 гектаров

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР представило план по масштабной модернизации аграрного сектора на 2026–2027 годы. Ключевым направлением станет поддержка фермерских объединений и внедрение инноваций, что позволит создать более 120 новых рабочих мест в сельских регионах.

В рамках государственной программы кооперативы получат современную технику, которая обеспечит качественную обработку около 2000 гектаров земель. Стратегия ведомства опирается на рациональное использование ресурсов: приоритетами стали сохранение плодородия почвы, экономия воды и сокращение использования химикатов. Для достижения этих целей министерство планирует активно внедрять международный опыт и "умные" технологии.

Одним из наиболее перспективных направлений признано развитие автоматизированных теплиц. Современные системы контроля климата, вентиляции и отопления в сочетании с капельным орошением позволяют увеличить урожайность на 25–35%. При этом потребление воды и удобрений существенно снижается. Также аграриям предлагают переходить на засухоустойчивые культуры, такие как гибридная кукуруза DroughtGard, которая гарантирует стабильный сбор зерна даже в условиях дефицита влаги.

В министерстве подчеркивают, что устойчивое развитие сельского хозяйства возможно только через сочетание кооперации и экологической ответственности. Поддержка фермеров и переход на высокотехнологичное производство должны стать фундаментом для конкурентоспособности кыргызстанской продукции на внешних рынках.