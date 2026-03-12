В Бишкеке открылась выставка китайской живописи "Свободный полёт лошади"

В Бишкеке стартовала уникальная художественная выставка под названием "Свободный полет лошади - дух китайской живописи тушью". Проект реализован при активном содействии Китайского культурного центра в Бишкеке и профильных организаций КНР, отвечающих за международный культурный и туристический обмен.

Торжественную церемонию открытия посетили почетные гости, среди которых заместитель министра культуры, информации и молодежной политики КР Марат Тагаев и чрезвычайный и полномочный посол Китая в Кыргызстане Лю Цзянпин. Также мероприятие объединило известных деятелей искусства, экспертов и ценителей восточной эстетики.

Выступая перед гостями, участники подчеркнули, что подобные экспозиции укрепляют гуманитарный мост между двумя странами. Выбор центрального образа - лошади - не случаен: для обоих народов это животное является священным символом воли, благородства и неутомимой энергии. Исторически именно лошадь была главной связующей силой на Великом шелковом пути, объединяя цивилизации на протяжении столетий. Особую атмосферу событию придает то, что выставка проходит в год Лошади по восточному календарю, что символизирует новый этап в развитии двусторонних отношений.

Посетители могут увидеть около 50 полотен, созданных ведущими мастерами Поднебесной. Работы выполнены в классической технике тушью, демонстрируя широкую палитру стилей: от детализированного реализма до экспрессивных абстрактных форм. Каждая картина отражает глубокую философию и самобытность китайской художественной школы.

Познакомиться с экспозицией жители и гости столицы могут до 24 марта включительно. Выставка проходит в здании Национального исторического музея по адресу: проспект Чуй, 203.