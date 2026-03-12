Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 100.82 - 101.82

В Бишкеке открылась выставка китайской живописи "Свободный полёт лошади"

228  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке стартовала уникальная художественная выставка под названием "Свободный полет лошади - дух китайской живописи тушью". Проект реализован при активном содействии Китайского культурного центра в Бишкеке и профильных организаций КНР, отвечающих за международный культурный и туристический обмен.

Торжественную церемонию открытия посетили почетные гости, среди которых заместитель министра культуры, информации и молодежной политики КР Марат Тагаев и чрезвычайный и полномочный посол Китая в Кыргызстане Лю Цзянпин. Также мероприятие объединило известных деятелей искусства, экспертов и ценителей восточной эстетики.

Выступая перед гостями, участники подчеркнули, что подобные экспозиции укрепляют гуманитарный мост между двумя странами. Выбор центрального образа - лошади - не случаен: для обоих народов это животное является священным символом воли, благородства и неутомимой энергии. Исторически именно лошадь была главной связующей силой на Великом шелковом пути, объединяя цивилизации на протяжении столетий. Особую атмосферу событию придает то, что выставка проходит в год Лошади по восточному календарю, что символизирует новый этап в развитии двусторонних отношений.

Посетители могут увидеть около 50 полотен, созданных ведущими мастерами Поднебесной. Работы выполнены в классической технике тушью, демонстрируя широкую палитру стилей: от детализированного реализма до экспрессивных абстрактных форм. Каждая картина отражает глубокую философию и самобытность китайской художественной школы.

Познакомиться с экспозицией жители и гости столицы могут до 24 марта включительно. Выставка проходит в здании Национального исторического музея по адресу: проспект Чуй, 203.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456497
Теги:
выставка, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  