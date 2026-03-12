Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 100.82 - 101.82

Судья из Кыргызстана обслужила матчи сборных Кореи, Ирана и Японии

208  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Представители Кыргызстана принимают участие в обслуживании матчей Кубка Азии по футболу среди женщин 2026, который проходит в Австралии. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз.

Кыргызстанская судья Вероника Бернацкая 2 марта обслуживала матч группы A между сборными Южной Кореи и Ирана. Также 7 марта она работала на встрече национальных команд Индии и Японии.

Помимо этого, представитель КФС Жибек Кубанычбек кызы выполняет обязанности медиа-офицера турнира в Сиднее, а Алия Бейшеева работает официальным фотокорреспондентом Азиатской футбольной конфедерации.

Отмечается, что Кубок Азии по футболу среди женщин 2026 является крупнейшим турниром женского футбола в Азии, в котором принимают участие 12 национальных сборных.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456507
Теги:
Австралия, судья, футбол, Кыргызстан, женщины
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  