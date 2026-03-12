Судья из Кыргызстана обслужила матчи сборных Кореи, Ирана и Японии

Представители Кыргызстана принимают участие в обслуживании матчей Кубка Азии по футболу среди женщин 2026, который проходит в Австралии. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз.

Кыргызстанская судья Вероника Бернацкая 2 марта обслуживала матч группы A между сборными Южной Кореи и Ирана. Также 7 марта она работала на встрече национальных команд Индии и Японии.

Помимо этого, представитель КФС Жибек Кубанычбек кызы выполняет обязанности медиа-офицера турнира в Сиднее, а Алия Бейшеева работает официальным фотокорреспондентом Азиатской футбольной конфедерации.

Отмечается, что Кубок Азии по футболу среди женщин 2026 является крупнейшим турниром женского футбола в Азии, в котором принимают участие 12 национальных сборных.