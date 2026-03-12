Погода
Исмаил Даиров: Мир постепенно уходит от однополярного порядка

- Назгуль Абдыразакова
На YouTube-канале геополитического проекта Виталия Барвиненко опубликовано интервью c директором учреждения "Региональный горный центр Центральной Азии" Исмаилом Даировым. В разговоре эксперт затронул тему обострения вокруг Ирана, а также возможные последствия этих процессов для стран Центральной Азии, включая Кыргызстан.

В начале беседы Даиров отметил, что современные конфликты в мире невозможно рассматривать изолированно. По его словам, в условиях глобализации события в одной стране способны быстро отражаться на других регионах. Именно поэтому ситуация вокруг Ирана, по мнению эксперта, имеет значение не только для Ближнего Востока, но и для более широкого геополитического пространства.

Даиров считает, что нынешнее противостояние вокруг Ирана связано с глубинными мировыми процессами и трансформацией международной системы. По его словам, мир постепенно уходит от однополярной модели, сформировавшейся после окончания холодной войны, и движется к более сложной многополярной структуре.

Эксперт также подчеркнул, что Иран на протяжении десятилетий развивал собственные институты и оборонный потенциал. По его словам, после исламской революции страна оказалась в условиях санкций и внешнего давления, что вынудило её выстраивать систему государственной устойчивости, включая развитие оборонной промышленности, образования и механизмов управления.

В интервью прозвучала мысль о том, что происходящее можно рассматривать и как столкновение разных моделей развития. Даиров отметил, что западные государства традиционно делают акцент на экономических и финансовых интересах, тогда как многие страны Востока опираются также на религиозные и культурные факторы.

Отдельно обсуждалась позиция стран Центральной Азии. По словам Даирова, государства региона стараются придерживаться осторожной линии и не вовлекаться напрямую в противостояние крупных мировых игроков. Такая политика, по его мнению, связана с необходимостью учитывать интересы различных партнеров и сохранять региональную стабильность.

Эксперт также напомнил о предыдущих эпизодах, связанных с присутствием иностранных военных сил в регионе, включая размещение американской авиабазы в Кыргызстане в начале 2000-х годов. По его словам, подобные решения всегда имеют долгосрочные геополитические последствия.

В разговоре была затронута и реакция международных организаций. Даиров отметил, что Шанхайская организация сотрудничества традиционно выступает с дипломатическими заявлениями, призывая стороны соблюдать нормы международного права и искать политические пути урегулирования конфликтов.

Подводя итог, эксперт подчеркнул, что мир переживает период серьезных геополитических изменений. По его мнению, происходящие процессы могут привести к формированию новой системы международных отношений, в которой странам Центральной Азии придется выстраивать более гибкую и взвешенную внешнюю политику, исходя из собственных национальных интересов.


URL: https://www.vb.kg/456517
Теги:
Иран, Центральная Азия, Кыргызстан, политика
